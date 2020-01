Novinky k Mate Xs: Druhý ohebný Huawei by měl být menší i levnější

Nástupce prvního telefonu Huawei s flexibilní obrazovkou by měl prý stát o něco méně než původní Mate X. A taky by měl být o něco menší. Napovídají to informace od firem, které jsou zařazené do výrobního řetězce této čínské společnosti. Cena chystaného Huawei Mate Xs by měla být oproti staršímu sourozenci nižší hlavně díky tomu, že se údajně firmě podařilo snížit výrobní náklady. Několik efektivních vylepšení při výrobě má pomoci produkovat a instalovat díly za nižší ceny a projeví se to snad i na celkové prodejní hodnotě telefonu.

Současný Mate X stojí téměř dva a půl tisíce dolarů, což je v přepočtu cca 56 tisíc korun. Česká cenovka je ale pouze teoretická, telefon totiž oficiálně nikdy neopustil čínský trh. Tomu má být u jeho nástupce jinak, jelikož se má prodávat globálně. Těžko odhadovat, o kolik bude cena Huawei Mate Xs nižší, ale můžeme doufat v co největší rozdíl. Úvodní vlna technické revoluce v podobě ohebných displejů je za námi a očekáváme postupné zlevňování. Samsung slíbil u nástupce Galaxy Fold cenovku dokonce poloviční.

Nový Mate Xs má mít i menší displej, což ke snížení ceny taky trochu povede. Mluví se i o lepším pantu. Mimo to bylo již dříve oznámeno, že bude mít nový ohebný Huawei smartphone procesor Kirin 990. Na telefon se můžeme těšit v druhé polovině letošního roku. A když píšeme těšit, myslíme tím opravdu těšit i u nás. Nemůžeme se dočkat, až na český trh přijde flexibilní přístroj i od Huawei.

Zdroj: hcentral