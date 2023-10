Nothing jde na věci jinak a neplatí to jen pro samotné mobilní telefony

CASETiFY kryty převléknou váš Apple, Pixel nebo Samsung do Nothing kabátu

Příslušenství není levné, ale zaujme na první pohled

Nothing je znám nejenom atraktivními telefony, ale také nebojácným marketingem. A to platí i pro jeho zakladatele, Carl Pei se toho nebojí. Důkazem jsou kryty, které CASETiFY ve svém e-shopu nyní nabízí a které vznikly právě ve spolupráci se samotným výrobcem. Po jejich nasazení se váš současný telefon bude podobat těm od Nothing více než kdy dříve. Kryty jsou dostupné pro Apple iPhone, poslední dvě generace vlajkových lodí od Samsungu a také pro Google Pixel 6 a Pixel 7. Ceny se mírně liší v závislosti na konkrétním modelu, nejlevnější pouzdra vás budou stát kolem tisícovky, nejdražší verze přibližně dvojnásobek.

Zadní strana telefonů Nothing vypadá skvěle a představené kryty pěkně zapadají do strategie výrobce. Firma CASETiFY ale není jediná, kdo vám umožní ze svého telefonu (alespoň v oblasti designu) udělat Nothing. Už dříve se stejné myšlenky chytil Dbrand a nabízí polepy, které vypadají podobně stylově, možná ještě lépe. Když už výrobci telefonů moc neexperimentují v oblasti konstrukce, alespoň tuto mezeru vyplňují výrobci příslušenství.

Líbí se vám design, který Nothing u svých telefonů používá?

Zdroj: CASETiFY