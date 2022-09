Activision představil Call of Duty: Warzone pro mobily

Už je to nějaký téměř tři roky, co Activision představila Call of Duty: Mobile. Tato hra zaznamenala až nečekaný úspěch a dodnes jde o jednu z nejhranějších stříleček na mobilní platformy. Už před nějakým časem se začalo šuškat ohledně mobilního Call of Duty: Warzone a nyní máme potvrzeno, že je tento titul skutečně ve vývoji.

Studio Activision nyní skrz krátký teaser trailer oznámila, že Call of Duty: Warzone Mobile zamíří na mobilní platformy iOS a Android. Podrobnějšího odhalení se dočkáme již 15. září 2022. Dá se očekávat, že půjde o port z konzolí a počítačů, kde je mimochodem hra také velmi populární.

Announcing Call of Duty: Warzone Mobile

Těšit se tedy můžeme na nové mapy a módy, samotný gameplay pak bude s největší pravděpodobností vycházet právě z Call of Duty: Mobile. Stejně jako na velkých platformách by měla být hra k dispozici zdarma. Jako monetizaci bude Activision využívat mikrotransakce.

Jak se těšíte na mobilní Call of Duty: Warzone?

