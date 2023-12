ChatGPT umí být hodně přesvědčivý a čas od času s dobrým zadáním dokáže vygenerovat i poměrně kvalitní práce. A o tom se přesvědčila také brazilské zastupitelstvo, které nevědomky schválilo vyhlášku, kterou vypracoval právě tento rozšířený model umělé inteligence. Ramiro Rosário, městský radní Porto Alegre se k tomuto činu přiznal až po schválení a zpočátku schytal razantní kritiku.

Vyhláška je platná již od konce listopadu, má zabránit městu v účtování poplatků za výměnu vodoměrů, které byly odcizeny zloději. Ačkoliv tuto vyhlášku vypracoval ChatGPT, původní myšlenka je opravdu z hlavy radního. Překvapivě, celých 36 členů zastupitelstva jednomyslně hlasovalo pro tento návrh, aniž by věděli o jeho původu v umělé inteligenci. Rosário přiznal, že k vytvoření návrhu použil prompt o délce 49 slov, na základě kterého pak ChatGPT vygeneroval kompletní text návrhu.

Předseda městské rady Hamilton Sossmeier původně vyjádřil nesouhlas s metodami svého kolegy, označujíc je za „nebezpečný precedens“. Nicméně, po hlubším zamyšlení došel k závěru, že používání AI nejen v legislativě pravděpodobně bude trendem, ať už je to na škodu nebo k prospěchu.

