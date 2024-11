Legenda jménem World of Warcraft by se přeci jen mohla podívat na mobilní telefony. Podle herního novináře Daniela Camila, který působí v čínském Šen-čenu, obnovila studia Blizzard a NetEase práce na mobilní verzi této kultovní MMO hry. Projekt byl přitom v roce 2022 zastaven kvůli neshodám ohledně financování.

„World of Warcraft Mobile je ve vývoji u NetEase. Podle různých zdrojů, se kterými jsem v posledních dnech mluvil, byla hra znovu uvedena do vývoje poté, co byla v roce 2022 zrušena. Jak moc si jsem jistý? Docela dost. Cílové okno vydání se zdá být 2027/28,”

uvedl Camilo na sociální síti X.

Sám novinář přiznává, že nemá definitivní důkazy o obnovení vývoje. Hovoří však s pěti různými lidmi z herního průmyslu v Číně, kteří buď zaslechli zvěsti, nebo přímo tvrdí, že je informace pravdivá. Nepřímým důkazem mohou být také aktuální pracovní pozice, které společnost NetEase inzeruje.

World of Warcraft Mobile is under development at NetEase.

According to different sources I talked to in recent days, the game restarted development, after being cancelled back in 2022.

How certain is this? Fairly. 2027/28 seems to be the targeted release window.

More in🧵… pic.twitter.com/47rhFwicIG

— Daniel Camilo (@DanielOlimac) November 14, 2024