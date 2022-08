Chystá se film o vzestupu a pádu značky Blackberry

Ve světě mobilních telefonů existuje či existovalo jen několik málo značek, které pomáhaly určovat směr celého segmentu, měly z určitého pohledu kategorii samy pro sebe a pro mnoho lidí představovaly nefalšovaný “lovebrand”. Jedna z nich se brzy dočká celovečerního filmu. Ne, není tu teď řeč o Xiaomi, Samsungu či Applu jako o současných lídrech, nýbrž o jedné ze značek, která zažila roky největší slávy ještě před nástupem moderních chytrých mobilů. Jde o společnost BlackBerry.

Ačkoli je BlackBerry v dnešní době v podstatě pohřbenou značkou, byla to právě tato kanadská firma a také Nokia, kdo ještě kolem roku 2006 udával trendy na trhu s mobily. A pak společně nedokázaly zareagovat na vzestup iPhonů či telefonů řady Galaxy S a nyní se vzpomíná jen na jejich předchozí úspěchy. Přesně to by měl zprostředkovat film, který už prý začal připravovat kanadský štáb vedený režisérem Mattem Johnsonem.

V hlavních rolích ve vedení firmy se mají objevit Glenn Howerton a Jay Baruchel. Mezi další herce patří Michael Ironside, Saul Rubinek, Martin Donovan, Rich Sommer a Carey Elwes. Termín premiéry zatím podle všeho není, ale na tento zrekapitulovaný příběh se hodně těšíme.

Která další značka by si zasloužila vlastní film?

Zdroj: pharena