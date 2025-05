TOP 5 bizarních Xiaomi produktů, které bych chtěla mít doma – znáte je už všechny?

Xiaomi – většina z nás tuto čínskou společnost zná hlavně díky chytrým telefonům, autům nebo chytré domácnosti. Pokud se však o značky jako je právě tato zajímáte trochu víc, časem zjistíte, že toho mají k nabídnutí o dost více, než by si člověk dokázal představit. Občas vám nad tím dokonce zůstane rozum stát a řeknete si jen: „Aha… ale proč?“ – produkty jsou občas na první dojem až zbytečné, mnohdy od značky Xiaomi nečekané. Zároveň by je ale něco uvnitř vás chtělo vlastnit, právě protože jsou tak nečekané, až jsou vlastně trochu vtipné. Přesně takovým případům je věnovaný tento článek.

Přestože pro některé z vás tyto bizarní produkty už dávno nebudou představovat žádné novinky, můžete tento článek vnímat spíše jako výpis těch nejvíce nečekaných produktů, se kterými Xiaomi kdy přišlo, a třeba zjistíte, že byste něco takového doma ocenili. V celku se jedná o velmi subjektivní výběr, ale vsadím se, že se minimálně na jednom produktu shodneme. Berete?

Chytrý polštář? U Xiaomi to není problém

Chytré hodinky, které kontrolují naše zdraví a někdy i spánek, známe asi všichni. Xiaomi má ale dokonce svůj vlastní chytrý polštář, a ten plní podobnou funkci jako chytré hodinky, samozřejmě však jen co se týká spánku.

Zásadní funkcí polštáře Mijia je snímání vzorce vašeho spánku. Skrze propojení s chytrým telefonem se o svém spaní dozvíte spoustu zajímavostí – jak moc chrápete, jak dlouho spíte, jestli se vrtíte a třeba i jak je váš spánek hluboký. Ultratenký flexibilní senzor, který tyto statistiky pozoruje a ukládá, je v polštáři navíc umístěný tak, abyste se necítili jako nespokojená princezna na hrášku.

Potřebujete nutně takový polštář? To určitě záleží, ale nutkání jej vyzkoušet alespoň ze zvědavosti se rozhodně objeví v nejednom člověku. Navíc vypadá docela pohodlně a dá se propojit s Xiaomi ekosystémem chytré domácnosti, takže se vám například mohou odhrnout záclony, jakmile vstanete z postele.

Cena: 2 575 Kč

Bezdrátová vrtačka je něco, co bych do Xiaomi skutečně netipla

S příchodem jara většinu z nás čekají různé venkovní práce, ke kterým je mnohdy vrtačka potřeba. Obyčejně byste skočili do specializovaného obchodu, nebo jste možná fanouškem Parkside, a tak si prostě při nákupu jídla v Lidlu hodíte do košíku i tu vrtačku. Ale co takhle vrtačka od Xiaomi?

Slibuje nízkou úroveň hluku i spolehlivý výkon. Disponuje třemi provozními režimy, které měníte stisknutím tlačítka v dolní části displeje, který se nachází na zadní straně vrtačky. Displej vám zároveň ukáže, jaký provozní režim právě používáte.

Můžete si vybrat z automatické detekce točivého momentu, ručního režimu s třiceti stupni převodu i bezpečného pulzního režimu, který je vhodný především pro kutily začátečníky.

Snad kromě betonu se navíc hodí pro standardně širokou škálu materiálů, do kterých byste mohli potřebovat vrtat či šroubovat. Nabíjí se přes univerzální port USB-C a dostanete k ní ne jen bity na kov i dřevo, ale i stylové hydrofobní pouzdro.

Cena: 1 695 Kč

Léto už je za rohem, co takhle vodní pistoli?

Pokud chcete letní bazénové přestřelky posunout na trochu jinou úroveň, jednou z možných voleb je vodní pistole od Xiaomi. Dostřik má navíc až devět metrů, takže vašemu zásahu jen tak někdo neuplave. Má každopádně k dispozici i spoustu jiných vychytávek – pojďme si je tedy shrnout.

Pistole vám dovolí vybrat si ze 3 módů střelby. První vám umožní stříkat jednotlivé salvy vody těsně za sebou, s druhým stříknete jenom jeden výboj vody za stlačení spouště, a třetí prostě vyšle větší a silnější dávku vody. Abyste se nikdy neztratili v tom, na jaký mód je vodní pistole zrovna nastavená, pomůže vám malý taktický displej na zadní části pažby.

Zajímavé je, že tlak v pistoli je natolik silný, aby vytvářel citelný zpětný ráz, což dodá správnou imerzi k případnému souboji. Sehnat se dá mimo jiné na AliExpressu za necelých 4 000 Kč s tím, že je zrovna teď ve slevě – jinak byste za tuhle srandu utratili až 6 000 Kč.

To je na, byť celkem promakanou, hračku, ale více než dost. Mně osobně by za vylepšenou letní zábavu stála, kdyby byla cena nastavena rozumněji a osobně si myslím, že takové peníze jdou investovat lépe. Cena je tedy výrazným negativem tohoto nečekaného počinu, ale myslím si, že i tak stála vodní pistole za zmínku.

Cena: 3 671 Kč

Automatický dávkovač mýdla zatočí s fobií z bakterií

Neradi při mytí rukou saháte na pumpičku běžného dávkovače mýdla? Bezdotykový dávkovač od Xiaomi by váš diskomfort mohl vyřešit.

Je skladný a měl by být podle všeho i tichý. Pěnové mýdlo dávkuje za čtvrtinu sekundy od té doby, co senzor zachytí vaši dlaň. Navíc by měl být odolný proti prachu a vodě, což je v prostředí koupelny rozhodně plus.

Jen nečekejte, že jako součást balení dostanete i mýdlo; to si musíte koupit zvlášť. Takovou možnost máte přímo při koupi dávkovače, protože Xiaomi dokonce prodává i pěnové mýdlo o objemu 300 ml za 199 Kč.

Cena: 299 Kč

Chytré záchodové prkénko zahřeje i umyje

Když jsem se kdysi osobně dozvěděla o chytrém prkénku od Xiaomi, docela jsem se smála. A přestože se nedá popírat jeho praktičnost, směju se malinko i teď. UV sterilizace a systém filtrující nečistoty rozhodně nejsou jedinými přednostmi, které z toalety učiní skutečný trůn.

Ze strany prkénka vyčnívá malý ovládací panel, který otevírá spoustu možností v rámci nastavení komfortu. Jednoduše si tedy přizpůsobíte noční podsvícení, sílu proudu vody, vyhřívání prkénka nebo pozici vbudovaného bidetu. Prkénko dokonce disponuje senzory, a tak například automaticky sníží teplotu vyhřívání, abyste se při delším sezení nepopálili.

Cena: 11 714 Kč

Co z toho plyne?

Čas od času není na škodu si připomenout, že společnost Xiaomi nestojí jen za řadami chytrých telefonů, ale že je naopak ve výrobě svých produktů skutečně všestranná. Stačí si představit, že pět zde zmíněných produktů je vlastně jen špičkou ledovce – společnosti Xiaomi totiž nejsou cizí ani žehličky, kartáčky na zuby nebo zastřihovače nosních chloupků.

Tak co, znali jste je všechny? A zkusili byste je taky?