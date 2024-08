Správce hesel vám může pomoci šetřit čas a zvýší vaší bezpečnost

Není správce hesel jako správce hesel

Bitwarden můžete používat zcela zdarma

Existují tři typy lidí: ti, kteří vytvoří náhodné heslo, které po chvíli zapomenou a při dalším přihlášení si vytvoří heslo nové. Druhý typ používá stejné nebo podobné heslo pro všechny své účty. Třetí typ využívá správce hesel, který mu umožňuje vytvářet silná hesla bez nutnosti zapamatování. Používáte ale ten správný a bezpečný?

Bitwarden se rychle stal oblíbeným správcem hesel díky svému přístupu k bezpečnosti, otevřenosti a dostupnosti. Jako řešení s otevřeným zdrojovým kódem nabízí Bitwarden všechny základní funkce správce hesel zdarma. Uživatelé mohou vytvářet silná hesla, ukládat je do šifrovaného trezoru a synchronizovat je v neomezeném počtu mezi zařízeními. Považuji za bezpečné řešení pro správu hesel s vynikajícím uživatelským rozhraním, které je konzistentní napříč mobilními zařízeními i počítači. Pro ukládání hesel bitwarden používá End-to-End šifrování, které zajišťuje maximální soukromí. Je to bezpečné řešení pro správu hesel, kdo má ale i přesto obavy, může si Bitwarden zprovoznit na vlastním serveru. Nabízí velmi pěknou aplikaci na nejznámější operační platformy včetně rozšíření do prohlížeče, které opravdu dokáže přihlašování velmi zefektivnit.

Co je End-to-End šifrování? End-to-end šifrování je bezpečnostní metoda, při které jsou data šifrována na straně odesílatele a dešifrována pouze na straně příjemce. To zabraňuje přístupu třetích stran k obsahu komunikace během přenosu.

Předplatné

V bezplatné verzi je Bitwarden naprosto nekonkurenční správce hesel. Za méně než 30 korun měsíčně mohou uživatelé získat přístup k prémiovým funkcím, jako je integrovaný autentizátor, možnost ukládat soubory, nouzový přístup a bezpečnostní zprávy, které poskytují přehled o stavu hesel.

Možnosti ověřování

Každý bezpečný správce hesel by měl v bezplatné verzi při přihlašování uživatelům poskytnout dvoufaktorové ověření (MFA) a Bitwarden není výjimkou. Uživatelé mohou využít integrovaný autentizátor pro generování jednorázových hesel (TOTP), který je dostupný pro Android i iOS nebo jiné známé autentizátory mezi které patří například Google Autentizátor. Pro generování těchto hesel lze použít QR kód nebo zadat přístupový klíč. Bitwarden rovněž podporuje bezpečnostní klíče a biometrické údaje jako další metody MFA. Některé pokročilé funkce MFA mohou vyžadovat prémiové členství. Co je to MFA a TOTP? MFA (Multi-Factor-Authentizator) neboli vícefaktorové ověření je bezpečnostní metoda, která vyžaduje více než jen heslo pro přistup k účtu nebo systému. Většinou je to něco co uživatel zná (heslo) a má (bezpečnostní token, biometrický údaj). TOTP (Temporary-One-Time-Password) je časově omezené jednorázové heslo je bezpečnostní kód, který platí pouze po krátkou dobu, obvykle 30 sekund.

Přechod na Bitwarden

Pokud přecházíte od jiného správce hesel, Bitwarden vám může usnadnit práci. Nejdříve budete muset udělat export svých uložených přihlašovacích údajů. Import lze udělat nejsnadněji skrz webovou aplikaci. Klikněte na ‚Nástroje‘ následně na ‚Importovat data‘. Zde lze importovat hesla z 1password, Dashlane, LastPass a téměř padesáti dalších správců hesel, což je více než nabízí konkurence. Rovněž je možné importovat hesla uložená v téměř jakémkoli prohlížeči.

Rozšíření do prohlížeče

Pro využití jedné z užitečných funkcí a to automatické vyplňování hesel je potřeba mít nainstalované v prohlížeči rozšíření. Opět Bitwarden nezklamal s kompatibilitou. Rozšíření je dostupné pro chrome web store, ale najdete jej i například v rozšířeních pro Firefox, které neběží na jádře Chromium.

Srovnání konkurence

Bitwarden se vyznačuje jako open-source řešení, které nabízí silnou bezpečnost a flexibilní cenové plány, včetně bezplatné verze. Na druhou stranu, 1Password je známý svým širokým spektrem funkcí a vynikající podporou různých platforem. RoboForm se zaměřuje na uživatelskou přívětivost a bezpečnostní funkce, jako je offline režim a možnosti monitorování dark webu. Dashlane přináší inovativní funkce, jako je automatické vyplňování a generování silných hesel, ale může být omezen na použití pouze ve webových prohlížečích.

Správce hesel od společnosti Google je snadno dostupný uživatelům prohlížeče Chrome, ale má problémy se zabezpečením. Kritici poukazují na to, že Google Password Manager nepoužívá šifrování s nulovou znalostí, což by teoreticky mohlo Googlu umožnit přístup k heslům. To vyvolává otázky týkající se soukromí a bezpečnosti, které by uživatelé měli při výběru správce hesel zvážit.

Výběr správce hesel je důležité rozhodnutí, které by mělo být založeno na důvěře v poskytovatele a jeho schopnost chránit digitální data, a Bitwarden se v této oblasti osvědčil jako silný hráč, který nabízí bezpečná řešení v bezplatné i prémiové verzi.

Dáte Bitwardenu šanci?

