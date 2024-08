Firma TP-Link uvedla na trh nový chytrý zvonek s pokročilými funkcemi

Bez předplatného zvládne nepřetržitě nahrávat video nebo zasílat chytrá upozornění

Dále láká na plnobarevné noční vidění či parádní výdrž baterie

Chytré zvonky neustále nabírají na popularitě a my se tomu vůbec nedivíme. Důvodů, proč se vyplácí, totiž existuje hned několik a my vám ty nejdůležitější z nich už dříve popsali v samostatném článku. S novým chytrým zvonkem před nedávnem přišel na trh výrobce TP-Link, který se v posledních letech značně angažuje na poli inteligentních produktů do domácnosti. Jeho cena je rozumná a funkcemi dovede zaujmout.

Jednou z nejdůležitějších předností zvonku TP-Link Tapo D225 je podpora nepřetržitého nahrávání videa – k tomu pochopitelně využívá integrovanou kameru. Překvapivé nicméně je, že pro přístup k této vychytávce není nutné předplácet si nějaký extra balíček s výhodami. Jediné, co potřebujete, je microSD karta pro lokální ukládání záznamů a připojení zvonku k elektrické síti.

TP-Link Tapo D225 každopádně zvládne fungovat i na baterii. Ta má parádní kapacitu 10 000 mAh a údajně zvládne na jedno nabití vydržet až osm měsíců. Obří baterka se však podepsala na velikosti a novinka od TP-Link je redaktorkou serveru The Verge, která ji otestovala, popisována jako obří. Ono vlastně ani není divu, sám výrobce v tabulce specifikací uvádí rozměry 150 x 50 x 38,4 mm.

Chytrý zvonek TP-Link Tapo D225 dále láká na ultra široké zorné pole (180°) nebo plnobarevné noční vidění. Nabízí také inteligentní zasílání oznámení při detekci osob, vozidel, zvířat nebo balíčků. Na dění za dveřmi lze snadno reagovat díky podpoře oboustranné komunikace.

TP-Link Tapo D225 se ve Spojených státech prodává s cenou 99,99 dolaru (2 200 Kč v přepočtu). Jelikož se nám zmínky o něm podařilo najít také na českém webu výrobce, předpokládáme, že dorazí také na tuzemský trh.

Jaké funkce by podle vás měl nabízet chytrý zvonek?

Zdroje: TP-Link, The Verge, vlastní