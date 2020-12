Jak v telefonu úplně ukrýt některé soubory? Třeba takto v Google Files

Jako uživatel chytrého mobilního telefonu se občas můžete dostat do situace, kdy máte potřebu nějaký obsah v něm úplně ukrýt. Schovat na místo, kam se nedostane žádný jiný člověk a ani aplikace. Důvodů může být několik. Telefon třeba půjčíte kamarádovi a i když mu věříte, nechce riskovat, že třeba jen omylem narazí na soukromé fotky. Nebo to může být i banálnější. Často otevíráte různé přílohy a v hromadě souborů a fotek nejste schopní efektivně hledat vše potřebné. Pak se také může hodit část souborů umístit někam, kam se ani prohlížeč souborů nesmí podívat. Mluvíme tady o adresáři jménem Bezpečná složka, kterou poskytuje aplikace Google Files. Stejnou funkci nabízí i konkurence, my se ale pojďme věnovat té od Googlu. Jak přesně funguje?

Bezpečná složka v Google Files

Smyslem této složky, které se občas říká tajná, ale tajné jsou vlastně jen soubory v ní, je ukrytí zvoleného obsahu za čtyřmístný PIN. Google ji do zmíněného nástroje začal zavádět v létě roku 2020. Jak se k ní dostat? V aplikaci je potřeba nejprve ťuknout ve spodním menu na položku Procházet. Pod seznamem různých kategorií se pak nachází sekce Sbírky, ve které v Google Files čeká právě nová Bezpečná složka.

Po prvním otevření je nejprve potřeba zadat PIN. Ten se skládá ze čtyř číslic a jde tedy o primitivní kombinaci na zapamatování. Mějte ale na mysli (a Google na to v oficiální nápovědě upozorňuje hned na prvním řádku), že jestliže PIN zapomenete, k obsahu adresáře se už nikdy nedostanete. Složka buď zůstane zavřená navždy, nebo přistoupíte k jejímu resetování. Dál ji pak můžete používat s novým PINem, ale starý obsah bude pochopitelně smazán.

Omezení v Bezpečné složce

Nainstalované aplikace do ní přesunout nejdou

Žádná jiná aplikace mimo Files do ní nemá přístup, ani k nahlížení

Soubory uložené v ní se nezobrazují ve výsledcích vyhledávání

Možnosti sdílení a zálohování je zde zakázáno

Ve složce se za běžných okolností (= nemáte root) nedá pořídit snímek obrazovky

Při přenosu souborů neodcházejte z aplikace, přerušil by se

Práce s nově nastavenou Bezpečnou složkou je velmi snadná. Poté, co Google Files povolíte přístup k souborům a poprvé zadáte zmíněný PIN, bude se možnost přesunu souborů do tohoto virtuálního trezoru nabízet v klasických menu pro úpravy. Například i z galerie jde na dvě ťuknutí poslat fotku do bezpečí. V Bezpečné složce je možné obsah mazat, nebo jej vyjímat. Smazání definitivně soubor zlikviduje, zatímco vyjmutí jej vrátí do jeho původní složky. Pokud mezitím zmizela, bude vytvořena. Na ještě podrobnější popis funkcí Bezpečné složky se můžete podívat v nápovědě od Googlu.

Jaké soubory byste do této složky schovali / schováte?