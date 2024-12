Jednodušší práce s PDF na Androidu: Google přináší do aplikace Files očekávanou novinku

Správce souborů Files od Googlu dostal nový PDF prohlížeč

Populární správce souborů Files od Googlu se dočkal významné aktualizace. Namísto dosavadního spoléhání na Google Disk přináší vlastní PDF prohlížeč, který nabízí lepší integraci funkcí přímo do aplikace.

Hlavní změnou je přepracovaná horní lišta, kde nyní najdete možnost označit dokument hvězdičkou nebo jej rychle sdílet. Rozbalovací menu pak obsahuje řadu dalších možností – můžete soubor otevřít v jiné aplikaci, přesunout do koše, zkopírovat nebo přesunout jinam, uložit do zabezpečené složky či vytisknout.

Původní verze byla co do funkcí poměrně omezená – nabízela pouze základní vyhledávání, ukládání do Disku Google, sdílení, stahování a tisk. V Obchodě Play Google mimo jiné uvádí: „Ve Files od Googlu se zeptejte Gemini na soubor PDF. Řekněte „Ok Google“ nebo podržte vypínač, klepněte na Zeptat se na tenhle soubor PDF a pak položte otázku. K použití téhle funkce musíte mít zařízení s Androidem 15 a předplatné Gemini Advanced a jako asistenční aplikaci musíte používat Gemini. Tahle funkce bude k dispozici už brzy.“

Nový PDF prohlížeč se začíná šířit s verzí aplikace 1.5687.x, jde však o postupný proces řízený na straně serveru. V době psaní článku PDF prohlížeč na našem redakčním Pixelu 9 Pro k dispozici nebyl. Pokud tedy novou funkci ještě nevidíte, buďte trpěliví – brzy by se měla objevit i na vašem zařízení.

