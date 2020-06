Aplikace Files od Googlu nabídne zašifrovanou a zaheslovanou složku

Vytvoření této zaheslované složky bude ve spodní části sekce Procházet. Bude potřeba zadat čtyřmístný PIN, u kterého aplikace upozorní, že je nutné si jej zapamatovat. Bez něj se pak nedá do složky nijak jinak dostat. Jakmile bude zamykatelná složka v aplikaci Files od Googlu vytvořená, lze do ní přesouvat soubory. K obsahu pak nemají přístup ostatní aplikace či weby a ani jiní lidé, kteří by vzali telefon do ruky. Fyzicky je složka uložena v hlavním adresáři pod jménem .FilesByGoogle a soubory v ní jsou opravdu šifrovány. Zapomenutý PIN by tedy skutečně zamrzel.

Adresář v telefonu zůstane i po případném odinstalování aplikace. V takovém případě ale zaniknou přístupové vazby a opětovně nainstalovaná aplikace se k souborům nedostane. Při vytvoření nové zamykatelné složky jsou do adresáře přidávány nové soubory, ke starým se už ale dostat nedá.

