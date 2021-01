Existuje mnoho aplikací na posílání rychlých zpráv, ale iMessage byly až do teď vždy výhradně jen pro majitele Apple zařízení. Nová aplikace Beeper teď slibuje, že přinese iMessage i na Android. Beeper má dohromady podporovat neuvěřitelných 15 chatovacích aplikací. Jak Beeper funguje a podaří se mu sjednotit roztříštěny svět chatovacích služeb?

Za novou aplikací Beeper stojí Eric Migicovsky zakladatel firmy Pebble, která vyvíjela jedny z prvních chytrých hodinek a v roce 2016 ji koupil FitBit. Zakladatelé spouští Beeper právě v době probíhající kontroverze okolo aplikace WhatsApp a masového exodu uživatelů k aplikaci Signal. Chatovací služby jsou tak v současnosti velmi žhavé téma. Celá služba Beeper je postavena na open source protokolu Matrix, takže v budoucnu nehrozí podobné problémy jako nyní zažívá WhatsApp. Beeper dohromady sjednocuje 15 služeb do jedné aplikace pomocí tak zvaných „mostů“ jejichž kód je taktéž dostupný jako open source. Beeper bude možné dokonce spustit na vlastním serveru. Jedná se tak o zcela decentralizované řešení podobně jako stařičký email.

Největší otazníky vzbuzuje logicky, jak autoři dosáhli napojení Apple iMessage, které jsou proslulé svojí naprostou uzavřeností pro Apple ekosystém. Řešení je poněkud kuriózní a zní téměř jako vtip. Autoři na svém webu, ale doslova upozorňují, že se o vtip nejedná. Pokud bude chtít uživatel Beeperu používat iMessage na Androidu nebo Windows, tak má dvě možnosti. Pokud vlastní Mac, tak si může nainstalovat aplikací Beeper a ta bude sloužit jako „most“ nebo tvůrci nabízí zaslání starého iPhonu 4S (!), který může plnit funkci mostu. Nejspíš i to je důvod proč bude Beeper stát pro uživatele 10 USD/měsíc (215Kč).

