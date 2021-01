O zvýšenou popularitu se postaral i Elon Musk, který na Twitteru doporučil desítkám milionům followerů, aby používali Signal. Úsměvné je, že jeden krátký tweet hnul i s akciemi neznámé firmy Signal Advance, která s chatovací aplikací nemá nic společného.

Use Signal — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Bude rozhodně zajímavé sledovat, jak Signal naloží se zvýšenou pozorností. Jedna z užitečných věcí je rozhodně to, že může fungovat i jako SMS aplikace. Pokud tak třeba nemáte mnoho přátel, kteří by Signal používali, můžete alespoň aplikaci využívat pro SMS zprávy. Jak už jsme psali, soukromí uživatelů je pro Signal na prvním místě. To můžeme vidět i na tom, že každá zpráva i hovor je zcela soukromá díky end-to-end šifrování. Nechybí ani řada oblíbených funkcí, které známe z jiných messengerů jako jsou videohovory, skupinové chaty, posílání různých typů souborů nebo třeba posílání zpráv, které po čase zmizí.

Zdroj: androidpolice.com