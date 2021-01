Facebook zachraňuje WhatsApp, dělá vše proto, aby znovu získal důvěru

Facebook nemá v posledních dnes zrovna úspěšně období. Snaha o změnu zásad ochrany osobních údajů u WhatsAppu skončila fiaskem. Uživatelé začali hromadně opouštět platformu a Facebook musel nové podmínky přesunout o několik měsíců. Kdo ví, jestli nebude Facebook nucen úplně zavrhnout nápad na změnu zásad ochrany osobních údajů. Facebook sice zachraňuje WhatsApp co se dá, ale uživatelé jsou rozzlobení a nechtějí svá osobní data poskytovat Facebooku, který byl mnohokrát nařčen ze zneužívání osobních údajů. Co tedy Facebook v posledních dnech vymyslel?

Facebook zachraňuje WhatsApp a svojí reputaci všemi možnými způsoby. Inaugurace nového prezidenta Joe Bidena se nezastavitelně blíží, zatímco nepokoje v kapitolu před pár dny obsadily titulky všech světových novin. Facebook jako “řešení” odstranilz reklam zbraně, příslušenství k nim nebo třeba benzín. Krok okomentoval jako opatření, které by mělo trvat minimálně do 22. ledna, pouze pro USA a mělo by potlačit násilí a nenávist. Co se týče samotného dne inaugurace, Facebook zablokoval vytváření událostí v blízkosti Bílého domu. Chce zabránit organizaci násilných události, které se v kapitolu nedávno udály.

Facebook žaluje Oink a Stuff

Facebook se snaží i na samotném poli ochrany osobních údajů.Vývojáři pod obchodním názvem Oink a Stuff vyvinuli rozšíření pro prohlížeče Chrome, které prý obsahovaly skrytý kód fungující jako spyware. Rozšíření pro Chrome údajně tajně získávaly údaje o uživatelských profilech. Šlo o ID profily a další informace související s prohlížečem. Facebook na společnost před pár dny podal žalobu. Facebook zachraňuje WhatsApp i tímto jasným vzkazem, že mu ochrana osobních údajů není cizí.

A aby toho nebylo málo Facebook zveřejnil výzkum prováděný jeho jednotkou umělé inteligence (AI). Udělal tak ve snaze pomoci zdravotníkům předem předpovědět, zda pacient s COVID-19 bude potřebovat intenzivní péči. Facebook v nedávném příspěvku uvedl, že vyvinul dva modely umělé inteligence. První je založený na jednom rentgenovém snímku hrudníku a druhý na sérii rentgenových paprsků. Obě umělé inteligence by měly umět předpovědět pravděpodobnost zhoršení stavu pacienta s COVID-19. Facebook zachraňuje WhatsApp a svoji vlastní reputaci, co to jde, není už ale příliš pozdě?

Dokáže Facebook zachránit WhatsApp?