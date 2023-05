Apple představil nová sluchátka Beats Studio Buds+

Transparentní verze se extra povedla

K dostání jsou i v České republice

Apple konečně představil nová bezdrátová sluchátka Beats Studio Buds+, o kterých se poměrně dlouho spekulovalo. Sluchátka nabízí slušnou výdrž baterie a zaujmout mohou také svým vzhledem, zvlášť ve verzi Transparent, ve které byste si je klidně spletli se špunty od firmy Nothing.

Beats Studio Buds+ disponují čipem zvaným Beats Proprietary Platform, který podporuje rychlé párování s Apple produkty jedním dotykem, nechybí však ani podpora pro Siri či Apple Find My. Na své si přijdou ale i majitelé Android zařízení a to díky přítomnosti funkce Google Fast Pair a podporou Google Find My Device. Jablečná společnost sice přesně nesdělila hodnotu ANC, avšak uvedla, že je díky třikrát větším mikrofonům mnohem lepší. Samozřejmostí je také podpora pro standard Dolby Atmos.

Díky certifikaci IPX4 jsou sluchátka odolná proti stříkající vodě a potu a na jedno nabití vydrží až 9 hodin, s pouzdrem až 36 hodin. To pak můžete dobít skrz USB-C, přičemž za pět minut jste schopni do sluchátek dostat dostatek šťávy na další hodinu poslechu. Novinka bude k dostání v průhledné, slonovinové a černé verzi za cenu 4 790 Kč.

