Jak staré mobily ještě Češi používají? Naznačují to baterie

Ne každý je fanouškem nejmodernějších technologií a v některých ohledech dává přednost osvědčeným starým zařízením. Ve světě mobilních telefonů to platí také a tak není divu, že stále nevymřely staré tlačítkové mobily, které se dokonce v nemalém množství i nadále vyrábějí. Zajímalo by vás, jaké nejstarší telefony či jiná elektronická zařízení se ještě v Česku aktivně používají? Odpověď má obchod BatteryShop.cz, který mimo jiné i do historických kousků prodává baterie.

V kategorii mobilních telefonů patří u tohoto obchodu mezi nejstarší zástupce akumulátor MTNK0002 do Nokie 6300 z roku 2006. Stejná baterie je určena i do Nokie 2600 z roku 2004. V případě notebooků je největší zájem o akumulátory do trojice téměř dvacet let starých modelů od známých značek.

Největší poptávka je v tomto směru po baterii NBHP0013 pro notebook HP nx6110 z roku 2005. Češi dále obnovují notebooky Dell Latitude D500 nebo D600 a v neposlední řadě přístroj značky IBM s označením ThinkPad T40. Modely značek Dell i IBM byly uvedeny na trh již v roce 2003.

V kategorii baterií do fotoaparátů je nejstarším modelem akumulátor s označením DCOL0006 určený pro kompakt Olympus Camedia C-50. Tento fotoaparát byl na trh uveden v roce 2002 a získal si velkou oblibu. Nejstarším zástupcem v portfoliu e-shopu BatteryShop.cz je akumulátor VCJV0038, který je vhodný pro videokamery JVC GR-AX35. Tento typ kamer se prodával již v letech 1993 a 1994.

Máte doma některý z těchto přístrojů?

Zdroj: TZ