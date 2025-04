Baterie, která vydrží víc let. Pixel 9a zavádí revoluční správu nabíjení

Všechny lithium-iontové baterie se časem degradují. To je normální, ale dopady tohoto procesu lze do určité míry zmírnit. Přesně o to se snaží Google s novou funkcí Battery Health Assistance, kterou představí u svého nejnovějšího modelu Pixel 9a.

Pixel 9a chrání baterii

Baterie telefonu postupně ztrácí kapacitu. Systém proto bude sledovat, kolik nabíjecích cyklů má baterie za sebou, a po každých 200 cyklech mírně sníží napětí, na které se bude baterie nabíjet. Výsledkem bude sice nižší kapacita, a tedy i kratší výdrž, ale vyšší „zdraví“ baterie.

Rozdíl mezi kapacitou a zdravím baterie je jednoduchý. Zatímco kapacita určuje, kolik energie je baterie schopna uchovat a dodat, zdraví popisuje její schopnost dodávat energii stabilně a v požadované kvalitě. Představme si konev na zalévání zahrady: objem (kapacita) určuje, kolik vody se do ní vejde. Růžice, kterou voda vytéká, se však může časem zanést. Voda z konve sice vyteče, ale může stříkat do stran a proud bude nekonzistentní.

Na rozdíl od zalévání zahrady, kde nás proměnlivý proud vody může maximálně trochu rozčílit, elektronice výkyvy napětí nesvědčí – mohou způsobit nestabilitu systému až po samovolné restarty. Snížením maximálního napětí při nabíjení se proces degradace baterie zpomalí. Baterii pak bude sice potřeba častěji nabíjet, ale telefon bude běžet stabilněji.

Otázkou zůstává, zda umělé snížení kapacity nebude uživatele motivovat k častější výměně baterie. U Pixelu 9a bude funkce Battery Health Assistance zapnutá automaticky. Časem by se měla dostat i na další zařízení – a tam už Google zmiňuje možnost, že si její chování uživatelé budou moci přizpůsobit.

A co vy – měnili jste někdy u telefonu baterii?

Zdroj: 9to5google, Android Police