Známe kapacitu baterie Galaxy Note 20. Co na ni říkáte?

Aktuální poslední verze telefonu Galaxy Note s číslovkou 10 disponuje 3 500 mAh baterií, což telefonu dosti uškodilo. Výdrž na jedno nabití je zde totiž až žalostná a při náročnějším používání se vybije během pár hodin. I proto lidé doporučují koupi Galaxy Note 10+, který má naopak baterii velmi dobrou. Dle zprávy z Galaxy Club má mít letošní Galaxy Note 20 větší kapacitu baterie, aby se předešlo problémům ze stávající generace.

Tento nizozemský blog tvrdí, že se nadcházející vlajková loď označuje jako EB-BN980ABY, přičemž disponuje baterií s kapacitou 4 000 mAh. Baterie má být stejná, jako v případě Galaxy S20. Plus model by pak měl mít 4 500 či 5 000 mAh akumulátor, čímž by oproti loňsku opět narostl.

O telefonu jako takovém víme, že bude disponovat Snapdragonem 865 Plus, kterému bude sekundovat 8 GB operační paměti RAM a systémem bude Android 10 s nadstavbou One UI 2.1. Odhalení bychom se měli dočkat letos v srpnu.

Co říkáte na kapacitu baterie Galaxy Note 20?

