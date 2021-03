Bankovní malware řádí v česku. Obchází ověřovací SMS. Jak se bránit?

Na Česko se v poslední době zaměřili útočníci, kteří se specializují na obcházení bankovního zabezpečení. Škodlivý malware dokonce dokáže obejít dvoufázové bankovní zabezpečení plateb pomocí SMS zpráv. Jak se bránit proti těmto zákeřným útokům?

Společnost ESET vydala zprávu o zvýšeném výskytu malwaru Cerberus na českém území. Tento typ malware se do telefonu často dostane díky jiné „nakažené“ aplikaci, která sama nemusí být škodlivá, ale dokáže stáhnout a nainstalovat malware. Bankovní malware Cerberus se zaměřuje na obcházení dvoufázového ověření bankovních plateb pomocí SMS. Dokáže tak okrást uživatele při placení online.

ESET Mobile Security & Antivirus ESET

Podle zjištění ESETu se naprostá většina malware dostane do telefonů z neoficiálních zdrojů a doporučuje tedy používat jedině oficiální Obchod Google Play se zapnutou ochranou Play Protect. Pokud stále používáte starou metodu ověřování bankovních plateb pomocí SMS zpráv, tak určitě doporučujeme přejít na mnohem bezpečnější standard PSD2. Většina bank již nabízí toto řešení, kdy dochází k ověření platby pomocí bankovní aplikace ve vašem chytrém telefonu. Jak jsme se v poslední době už několikrát přesvědčili, tak přemýšlet nad tím co do telefonu instalujeme je ale nutné i při používání Google Play.

Jak často platíte na internetu kartou online?

Zdroj: ESET