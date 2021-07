Už několikrát jsme vám psali o tom, že je ve slevě hra Baldur’s Gate Enhanced Edition. Nyní však na řadu přichází druhý díl, který rovněž vyšel na Android a nyní jej můžete pořídit za až směšnou cenu. Baldur’s Gate II: Enhanced Edition je totiž z původních 279,99 Kč na Google Play za 59,99 Kč. Co to znamená? Že si dnes v hospodě dáte o dvě piva méně a budete mít v telefonu jedno z nejlepších RPG všech dob.

Baldur’s Gate a Baldur’s Gate II jsou nyní v Google Play ve slevě

Pokud jste navíc hráli Baldur’s Gate: Enhanced Edition na Androidu, můžete si přenést svou postavu z této hry. Samozřejmě si ale můžete vytvořit zcela novou. Hra Baldur’s Gate II: Enhanced Edition obsahuje 60hodinovou hlavní kampaň Shadows of Amn a také přídavky Throne of Bhaal, kde se vydáte na cestu přes Tethyr k bohům, Fist of the Fallen, kde pomáháte mnichovi Sluneční duše Rasaadovi či Černé jámy. Všechny tyto datadisky tedy naleznete v Enhanced Edition.

Ve stejné slevě je také Baldur’s Gate: Enhanced Edition, tedy první díl této série. Ten obsahuje původní 60hodinový příběh a také další rozšíření. Nechybí samozřejmě Tales of the Sword Coast, kde budeme zkoumat Durlagovu věž i další lokace z tohoto datadisku.

