Asus dle tchajwanských médií provedl hromadu škrtů

Nejvíce postiženými oblastmi mají být počítače a telefony

Je klidně možné, že jsme letos viděli poslední Zenfone vůbec

Společnost Asus představila poslední Zenfone teprve v červnu, a přestože to jistě nejsou nejlepší vlajky na trhu, jde o zajímavé telefony pro všechny, kteří touží po vlajkovém výkonu, takřka čistém Androidu a kompaktních rozměrech. Podle všeho ale tato legendární řada končí a právě Zenfone 10 je posledním modelem.

Zenfone, řada mobilních telefonů od Asusu, získala od svého vzniku v roce 2014 nepříliš velkou, ale za to celkem věrnou uživatelskou základnu, především díky kombinaci rozumně nastavené ceny, kvalitního hardwaru a v některých případech i zajímavým inovacím. Vzpomeňme třeba na Zenfone 7 a jeho ikonický otočný fotoaparát.

Organizační restrukturalizace a propouštění

Zprávy o organizační restrukturalizaci uvnitř společnosti vyvolaly vlnu spekulací. Tchajwanská média informovala, že společnost provedla hromadu škrtů, které vedly k propuštění zaměstnanců v oddělení osobních počítačů. Interní zpráva odhalila plány na přesun některých zaměstnanců do divize mobilních telefonů, konkrétně do týmů Zenfone a ROG Phone. Namísto přesunu byli však někteří zaměstnanci propuštěni.

Zatímco některé zdroje uvádějí, že tým Zenfone by měl být sloučen s jinými odděleními, jiné zprávy hovoří o přesunu zaměstnanců do týmu ROG Phone. To naznačuje, že společnost se může rozhodnout soustředit výhradně na řadu herních telefonů ROG, která má větší úspěch. Je tedy docela dobře možné, že Zenfone 10 byl posledním telefonem této řady.

Budou vám chybět telefony Zenfone od Asusu?

Zdroj: 9to5google