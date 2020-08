Dnes jsme se dočkali oficiálního představení novinek od Asusu. Oproti minulému roku jsme se dočkali rovnou dvou nových modelů. Asus Zenfone 7 byl odhalen společně s mírně vybavenějším modelem Zenfone 7 Pro. V obou případech zůstává netradiční vyklápěcí fotoaparát, bezrámečkový design i skvělé parametry, které se v lecčems můžou rovnat vlajkovým lodím.

Asus ZenFone 7 odhalen s téměř identickým bezrámečkovým designem

V uplynulých letech jsme mohli vidět několik různých řešení selfie kamery. Poslední doba ukazuje, že se výrobci rozhodli soustředit hlavně na průstřel. Asus však mezi ně nepatří. Už minulý rok jsme u modelu ZenFone 6 mohli vidět bezrámečkovou přední stranu a vyklápěcí fotoaparát. V podobném duchu se pokračuje i u ZenFone 7 a Zenfone 7 Pro. Všimnout si můžete v podstatě dvou větších rozdílů – absence čtečky otisků prstů na zadní straně a přidání jednoho fotoaparátu.

Introducing ZenFone 7 Series | ASUS

Samotný vyklápěcí mechanismus fotoaparátu byl rovněž vylepšen a motor navíc zmenšen. Asus nově garantuje až 100 vyklopení denně po dobu pěti let. Hlavní fotoaparát má 64 MPx, nechybí ani 12 MPx ultra širokoúhlý fotoaparát a nově i 8 MPx telefoto s 3x optickým zoomem. S telefonem můžete natáčet videa až v 8K rozlišení anebo 4K rozlišení a 120 FPS. U modelu Zenfone 7 Pro se navíc můžete těšit z optické stabilizace obrazu (OIS) u hlavní u ultra širokoúhlé kamery. Vzhledem k výklopnému fotoaparátu se dá o Zenfone 7 hovořit jako o jednom z nejlepších fotomobilů pro pořizování selfie.

Není to však jen o fotoaparátu. Asus tento rok značně vylepšil i displej. Nově se používá AMOLED panel, o jehož výrobu se stará Samsung. Velikost má 6,67 palců, rozlišení je FullHD+ a dostalo se i na Gorilla Glass 6. Potěší i 90Hz obnovovací frekvence anebo Always on Display. Vzhledem k použití OLED panelu se mohlo očekávat využití čtečky otisků prstů v displeji. Bohužel tomu tak není a čtečka se nachází na boku telefonu v rámu.