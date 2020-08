ASUS oficiálně oznámil, kdy se máme těšit na představení řady ZenFone 7

Tchajwanská společnost ASUS před pár hodinami navnadila novináře i všechny ostatní zájemce o nové telefony zprávou, že už bylo stanoveno datum pro představení nové vlajkové řady ZenFone 7. Stane se tak 26. srpna v 8 hodin ráno našeho času. A to skrze online stream na YouTube. Předchozí série s pořadovým číslem 6 vloni zaujala designem, výbavou i celkem rozumnou cenou. Nové telefony ZenFone 7 by měly tuto nastavenou linii držet. Dokonce by podle spekulací měl zůstat zachován i zajímavý výklopný fotoaparát.

Jak na tom telefony budou po stránce specifikací? A jaká je vlastně jistota, že jich bude více? I firma ASUS používá v komunikaci slovo “série“, což je dostatečné znamení. Očekává se představení standardní a také Pro varianty. Zatím se neví, ke které verzi patří, ale mezi uniklé parametry se řadí například procesor Qualcomm Snapdragon 865, až 16 GB RAM a 512 GB úložiště, které se dá ovšem rozšířit kartou. Mluví se také o tom, že zůstane zachován sluchátkový jack konektor. Nezapomeňte si tedy poznačit: datum představení ASUS ZenFone 7 telefonů je 26. srpna. My budeme událost určitě sledovat.

Měli jste v ruce předchozí ZenFone? Líbí se vám?

Zdroj: pharena