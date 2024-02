Asus Zenfone 11 nakonec bude! Ale co rozměry?

Asus patří k posledním výrobcům na světě, kteří vyrábí kompaktní telefony

Malé rozměry ale k úspěchu nestačí, Asus sráží dolů kvalita fotografií a slabá podpora

V loňském roce se objevily informace, že Asus propustil řadu zaměstnanců a možná s telefony skončí

Na konci letních prázdnin nepřicházely úplně pozitivní zprávy, Asus propustil řadu zaměstnanců a zdálo se, že se do budoucnosti bude soustředit výhradně na herní telefony ROG. Ostatně už za sebou máme oficiální představení modelů Asus ROG Phone 8 a Asus ROG Phone 8 Pro.

Co si budeme říkat, jsou to pěkná herní monstra a podle mnohých to jsou jednoduše nejlepší herní telefony současnosti. Ostatně konkurence v tomto oboru není zase tak silná, takže být nejlepší není úplně náročné. Ale co kompaktní telefony Asus? Dobrá zpráva je, že Asus Zenfone 11 bude brzy představen. Rozměry?

O těch v tuto chvíli nevíme nic, telefon ale bude poháněný procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Nic jiné ani nepřipadalo do úvahy, předchůdci rovněž vsázely výhradně na vlajkový procesor od společnosti Qualcomm. Zařízení nabízí celých 16 GB operační paměti a displej s rozlišením 1080 x 2400 pixelů, nechybí Android 14. Právě rozlišení displeje by mohlo být vodítkem směrem k velikosti displeje – Asus Zenfone 10 měl stejné rozlišení displeje a přitom úhlopříčku necelých 6 palců. Ale bohužel, tímto se řídit nemůžeme. Již zmíněné herní telefony ROG totiž mají úplně stejné rozlišení displeje, přitom úhlopříčka displeje je výrazně větší (konkrétně 6,78 palce).

Vzhledem k tomu, že na internet v předchozích hodinách unikly rovněž specifikace modelu Asus Zenfone 11 Ultra si ale myslím, že kompaktní verze zůstane zachována. Její displej možná o nějaký ten milimetr vyroste, ale pořád to bude malý a šikovný telefon. Kdo ví, třeba Asus zapracuje na podpoře a fotoaparátu. Pak by nákup těchto telefonů dával mnohem větší smysl. Ultra potom bude přímo odvozené od řady ROG Phone 8, bude ale o něco civilnější (a snad levnější).

Bude Asus Zenfone 11 kompaktní?

Zdroj: gsmarena