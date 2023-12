ROG Phone 8 na obzoru! Napraví chyby předchůdců?

Asus už brzy představí nejnovější generaci svých herních telefonů

ROG Phone 8 nabídne brutální porci výkon, otázkou zůstává délka podpory

Ani kvalita fotoaparátů není pro Asus úplnou prioritou, možná se to změní

Asus vyrábí jedny z nejzajímavějších mobilních telefonů současnosti a jiná nebude ani řada ROG Phone 8. Nedrží se trendů, jde si svou vlastní cestou… Vyloženě herních telefonů na trhu moc nenajdeme, na hráče cílí Xiaomi se svou značkou POCO, podobné je to u několika dalších výrobců z Číny.

Pravděpodobně největším konkurentem novinky (respektive novinek) bude řada RedMagic 9 od Nubie, která nabízí telefony s výkonnými procesory, agresivním designem, pořádnou kapacitou baterie a navrch přidává selfie fotoaparát ukrytý v displeji.

Pokud se podíváte na současnou nabídku telefonů Asus přesněji řečeno na značku ROG, najdete zde brutálně výkonné mobilní telefony, portfolio doplňuje kompaktní Asus Zenfone 10, který by klidně mohl aspirovat na titul nejlepšího kompaktního Androidu současnosti. Ale k tomu mu chybí dvě věci – kvalitní fotoaparáty a pořádná podpora.

Obojí je dlouhodobě velkou a zbytečnou bolístkou telefonů Asus a je to škoda… Ale zpátky k nové řadě ROG Phone 8 – její brzké představení oznámil na sociální sítí X pomocí stylové grafiky sám výrobce a já jsem zvědav, kam posune své herní telefony v letošním roce.

Asus mi svým přístupem hodně připomíná společnost Sony. Také u ní najdete telefony, které si pozornost zaslouží a nabízí funkce, na které konkurence dávno zapomněla. Ale podobně jako Sony ani Asus není premiantem v oblasti podpory, navrch přidává jen průměrné fotoaparáty.

Herní telefony jsou super, jen je nikdo nekupuje

Cílová skupina zůstane pravděpodobně docela omezená, vyloženě herní telefon si koupí málokdo. Herní řada ROG nabízí pořádnou baterii, kvalitní displeje, kvalitní chlazení. Tohle všechno jistě nabídne i nejnovější řada ROG Phone 8. Ale bude to stačit?

Opět se ale bojím ceny, novinky z této herní řady se bez problémů nabízí za ceny atakující třicet tisíc korun a klidně ji dokážou překročit (další oblast, ve které se Asus inspiroval u Sony, nebo to snad bylo naopak?). Ale změnu filozofie v tomto směru neočekávám, celá značka ROG (Republic of Gamers) si jde svou vlastní cestou a je to vlastně dobře. Nudných a nezajímavých telefonů na trhu máme spoustu a další nepotřebujeme…

Těšíte se na ROG Phone 8?

Zdroj: X