Herní bestie přichází! Co umí Asus ROG Phone 8 Pro?

Asus ROG Phone 8 Pro je poháněný procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Díváte se na herní monstrum, které nabízí až 24 GB operační paměti

Nekompromisní je rovněž displej, baterie mohla být větší

Asus oficiální představil svůj nejnovější herní telefon a opět se máme na co těšit. Cena na hranici 30 tisíc korun naznačuje, že Asus ROG Phone 8 Pro nebude nejprodávanějším přístrojem současnosti. Pokud ale bez hraní her na mobilním telefonu nevydržíte ani den a chcete to nejlepší, máme pro vás dobrou zprávu.

Asus opět vsadil na ty nejlepší možné komponenty a myslím si, že v oblasti hraní her jen těžko bude hledat konkurenta. Stejně jako u jiných herních telefonů, to ale bude o kompromisech jinde, především v oblasti fotoaparátu. Nebo bude tentokráte všechno jinak? Výrobce představil dva modely, my se zaměříme na ten vybavenější. Oba navíc míří do Česka!

Telefon má rozměry 163,8 x 76,8 x 8,9 milimetrů, hmotnost rovných 225 gramů. K dispozici je jediný barevná verze a to černá… Jakkoliv se mi Asus ROG Phone 8 Pro v této barvě líbí, jedno jediné barevné provedení je za mě krok špatným směrem. Každému se černá barva líbit nebude, navíc u herního telefonu hraje design neméně důležitou roli. Pokud se podívám na herní telefony od konkurence, tam je design zkrátka výraznější. Dříve nebo později se pravděpodobně objeví další barva nebo speciální edice, zatím se ale musíte spokojit s barvou černou. Samozřejmostí jsou pořádné reproduktory a hned tři mikrofony, zvuk je na vysoké úrovni.

Pozornost si zaslouží záda telefonu, tady je umístěno celkem 341 LED diod, které mohou zobrazovat různé animace a jsem zvědav, jestli je výrobce využije například k notifikacím. Na těle jsou umístěny herní ovladače AirTrigger, které vám umožňují posunout hraní her na novou úroveň. Pokud použijete chladič AeroActive Cooler X, získáte dvě fyzická tlačítka navíc. Ještě dál umožňuje hraní posunout herní ovladač ROG Tessen. Zmíněné diody na zádech jsou mimochodem jedním z mála rozdílů mezi Asus ROG Phone 8 a ROG Phone 8 Pro. Základní verze zde má jednoduché barevné logo, ani to ale nevypadá špatně.

Přední strana nabízí AMOLED displej s úhlopříčkou 6,78 palce, který nabízí řadu působivých funkcí a vlastní. Především zde máme proměnlivou frekvenci displeje v rozmezí 1-120 Hz, to už je dnes celkem běžná věc. Asus ROG Phone 8 Pro ale u svého displeje nabízí (který mimochodem vyrobil Samsung) frekvenci až 165 Hz a to už je paráda. Rozlišení displeje je celkem průměrných 2400 x 1080 pixelů, chráněný je tvrzeným skladem Gorilla Glass Victus druhé generace. Nechybí podpora HDR10, maximální jas je 2500 nitů.

Telefon je poháněný výkonným procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nic jiné ani nepřipadalo v úvahu, Asus logicky sáhl po tom nejlepším a nejvýkonnějším řešení. Ale výkonný procesor je u tohoto herního mobilního telefonu jen začátek, vysokému výkonu je přizpůsobeno úplně vše. Chladič AeroActive Cooler X zajistí vysoký výkon telefonu při dlouhodobém hraní, telefon si ale dobře poradí i bez něj díky vylepšenému chlazení. Samotné propojení chladiče je na první pohled vyřešeno odlišně od předchozích generací, uvidíme jak to bude fungovat v praxi.

Základní verze nabízí 16 GB rychlé operační paměti LPDDR5X, dopřát si ale můžete celých 24 GB. Už z výroby zde samozřejmě najdeme Android 14, telefon dostane dvě aktualizace Androidu a nejméně 4 roky bezpečnostních aktualizací. Není to ideální, ale mohlo to být horší…

4 roky bezpečnostních aktualizací. Bude to stačit?

Výrobce nic nepodcenil ani v oblasti baterie, kapacita 5500 mAh je velmi dobrá. V minulosti Asus u mnoha modelů použil baterii s kapacitou 6000 mAh, v tomto směru je to trošku krok zpátky. Rozdíl 500 mAh v neprospěch novějšího modelu nemusí být nic hrozného, ale zachování pořádné baterie by se mi líbilo a jsem si jistý, že stejně na tom budou majitelé stávajících herních telefonů od společnosti Asus. Telefon podporuje 65W nabíjení, za mě je tato hodnota více než dostatečná. V textech Asus zmiňuje rovněž 15W bezdrátové nabíjení, přímo v oficiálních specifikacích ale uvedené není (předpokládám, že výrobce jej pouze zapomněl do specifikací uvést).

Jestli má někde Asus Rog Phone 8 Pro slabší místo, pak to bude jednoznačně fotoaparát. Ne že by telefon musel nutně fotit špatně, ale zkrátka to není priorita a pohled na technické parametry to potvrzuje. Musíme si ale počkat na reálné zkušenosti, třeba dokáže Asus překvapit. Zase tak hrozné to být nemusí… Hlavní fotoaparát nabízí rozlišení 50 megapixelů, jedná se o senzor Sony IMX890. Ten není úplně nejnovější, ale dají se z něj dostat hodně dobré snímky. Nechybí mu gimbalová stabilizace obrazu a jsem zvědav, jaké fotky nakonec bude pořizovat.

Doplněný je o ultraširokoúhlý fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů a nechybí ani teleobjektiv, který nabízí 3x přiblížení a rozlišení 32 megapixelů. Teleobjektiv se u herních telefonů ROG Phone objevuje vůbec poprvé a výrobce si za něj zaslouží pochvalu. Hlavní objektiv a teleobjektiv používají technologii spojování 4 pixelů do jednoho, výsledné snímky tedy budou mít 12,5 respektive 8 megapixelů, ale kvalita snímků by měla být o něco vyšší. Telefon zvládne nahrávat 8K video s 24 snímky za vteřinu případně 4K video se 60 snímky za vteřinu.

ROG Phone 8 Pro – Official unboxing video | ROG

Asus ROG Phone 8 Pro bude jedním z nejlepších herních telefonů na trhu, pokud ne vůbec tím nejlepším. Předpoklady na to rozhodně má, ať už se podíváme na displej, procesor nebo baterii. Zájemců o ryze herní mobilní telefon pravděpodobně nebudou miliony, pořád je to ale dostatečně zajímavý trh, aby mu Asus věnoval náležitou pozornost.

Ostatně relativně malá Česká republika se může pyšnit celkem aktivní komunitou kolem produktů ROG. Sám do obchodu nepoběžím a Asus ROG Phone 8 Pro si nekoupím, ale mám radost, že podobné stroje přichází na trh a navíc rovnou do České republiky. Z pohledu zákazníka není větší výběr nikdy na škodu. Výrobce zlepšil řadu věcí a pochvalu si zaslouží. Certifikace IP68, lepší fotoaparát, bezdrátové nabíjení. Z tohoto úhlu pohledu je telefon slušný skok vpřed!

Předobjednávky telefonu jsou již otevřené přímo na oficiálním e-shopu společnosti Asus. Základní (pokud můžeme toto označení použít) verze se 16 GB operační paměti a 512 GB interního úložiště vyjde na 29 990 korun, nejvyšší verze se 24 GB operační paměti a dvojnásobným úložištěm potom na 36 990 korun. Až do 4.února 2024 nebo vyprodání zásob přidá výrobce k základní verzi chladič AeroActive Cooler X (u vyšší verze je rovnou součástí základního balení).

Jak se vám líbí Asus ROG Phone 8 Pro?

Zdroj: Asus