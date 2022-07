Teprve před pár dny se oficiálně ukázal herní mobil Asus ROG Phone 6, na který si u nás můžete přečíst recenzi. Jestliže ale hry na mobilech nehrajete, nutně to nemusí znamenat, že jej musíte vyškrtnout ze svého užšího seznamu. Vybrali jsme si pro vás 4 důvody, proč může být ROG Phone 6 správnou volbou i přesto, že nejste vášniví hráči.

1. Skvělá výdrž baterie

Asus u ROG Phone 6 vsadil na dvě 3000mAh baterie s podporou 65W nabíjení, díky kterému jste schopni jej dobít z 0 na 100 % asi za 42 minut a je opravdu impozantní. Bohužel jsme neměli možnost testovat předchozí generace, ale za posledních několik let jsme se nesetkali s telefonem, který by byl schopen vydržet takhle dlouho.

Pokud budete používat běžným způsobem jako je procházení webu, brouzdání sociálními sítěmi, vyřizování hovorů a e-mailů a občasné sledování videa, dostanete se v klidu na dva dny používání a při tom náročnějším, jako je občasné hraní her, natáčení videa či focení vás mobil nenechá ve štychu a vydrží bez problému do noci.

2. Kvalitní reproduktory

Posloucháte-li z nějakého důvodu často hudbu přímo z telefonu, prokáže vám ASUS ROG Phone 6 skvělou službu. Stejně jako u výdrže baterie jsme se ještě nesetkali s mobilem, který by hrál takhle dobře. A to se nebavíme jen o maximální hlasitosti, za kterou by se nemusel stydět kdejaký levnější reproduktor, ale také celkové kvalitě. Poslech vám přinese až překvapivě mnoho basů, ale nezklame vás ani rock nebo pop. Asus ROG Phone 6 má zkrátka ty nejlepší reproduktory ze všech mobilů.

3. Displej bez průstřelu s notifikační LED diodou

Asus si zřejmě uvědomil, že tak parádní displej nemůže zmrvit výřezem se selfie kamerkou, která v podobném zařízení stejně hraje druhé housle. Rozhodl se tedy pro o něco tlustší horní rámeček, aby do něj kromě selfie kamerky ukryl také notifikační LED diodu, která z telefonů prakticky vymizela. Pokud tedy máte průstřelů po krk a chcete čistý a navíc proklatě dobrý displej, budete z novinky přímo nadšení.

Nástupci Xiaomi 11T mají nabídnout opět nekompromisní hardware čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

4. Extrémní výkon

Nesmíme samozřejmě opomenout ani výkon jako takový. V útrobách ROG Phone 6 tiká totiž čipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, což je aktuálně ten nejvýkonnější čip pro Android zařízení. Oproti standardní verzi nabízí asi o 10 % větší výkon, ale hlavně až o 30 % lepší energetickou efektivitu, což napomáhá již zmíněné výdrži baterie.

Jaký je váš názor na Asus ROG Phone 6?