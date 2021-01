Ne, neděláme si srandu. Asus představil první “herní” Chromebook

Na veletrhu CES 2021 Asus představil svůj první “herní” Chromebook Flip CM5. Je poháněn procesorem AMD Ryzen a designem opravdu herní notebooky připomíná. Má však hraní na Chrome OS smysl? Nebo jak to tchajwanský gigant vlastně celé myslí? Na to si odpovíme v dnešním článku.

Asus představil první “herní” Chromebook

Dominantou nového Chromebooku je 15,6″ IPS LCD panel s rozlišením 1920 x 1080 pixelů. Obnovovací frekvence je pak standardních 60 Hz, na vyšší můžete rovnou zapomenout. Náladu vám může spravit 57 Wh baterie, která slibuje výdrž až 10 hodin. A co tedy ten výkon? O ten se zde stará AMD Ryzen 3500C s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega 8. Tomu může dopomáhat až 16 GB RAM, ovšem v základu jsou jen 4 GB.

Nechybí ani podpora Wi-Fi 6 či technologie Asus Wifi Stabilizer, což dává smysl. Asus si totiž myslí, že je tento notebook ideálním kandidátem pro hraní na Google Stadia a právě pro tuto službu je třeba kvalitní a stabilní internetové připojení. Kromě ní však do Chrome OS lze dostat také třeba Nvidia GeForce Now, což je dle našeho názoru lepší služba. A jak jsme vůbec přišli na to, že má být tento Chromebook herní? Kolem kláves WASD, které jsou potřeba k ovládání většiny her se nachází oranžové podsvícení, které je pro herní notebooky typické. Pokud vás neláká cloudové hraní, lze na Chrome OS spustit některé Linux verze her nebo většinu her z Google Play. Stále se ale dle našeho názoru o herní počítač rozhodně nejedná.

Co na nový Chromebook říkáte?