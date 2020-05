Nejnovější díl ze série Assassin’s Creed Valhalla, který nás nás zavede mezi Vikingy do devátého století bude dostupný na Google Stadia. Hlavní postavou je zde viking Eivor, se kterým se vypravíte do Skandinávie, ale také na Britské ostrovy a další zajímavé lokace. Hra bude dostupná na Xbox Series X, Xbox One, Playstation 4, Playstation 5, PC a Google Stadia. Co o ní zatím víme?

Assassin’s Creed Valhalla bude na Google Stadia

První záběry ze hry vypadají fantasticky. Před týdnem vyšel první trailer, který však neukazoval gameplay záběry. Ty vycházejí až nyní a rozhodně se máme na co těšit. Velkou změnu doznal soubojový systém, který měl sice každý Assassin’s Creed výborný, ovšem byl čas na změnu.

Assassin’s Creed Valhalla: First Look Gameplay Trailer | Ubisoft [NA]

Kromě hlavního příběhu budeme moci dělat mnoho vedlejších aktivit. Kromě dobývání Anglie si budeme moci odskočit k holiči, zajít na ryby či soutěžit v pití alkoholu. Zkrátka možnosti zde mají být skutečně velké a obrovský svět na vás má doslova dýchat. Jediné, za co to Ubisoft dostal poměrně sežrat je fakt, že ve videu neukazuje přímo záběry z hraní hry.

Těšíte se na Assassin’s Creed Valhalla?

Zdroj: ubisoft.com