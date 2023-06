I když je u nás hlasový Asistent Google o dost méně oblíbený než v jiných zemích kvůli absenci českého jazyka, i v angličtině jej někteří Češi používají alespoň na některé základní úkony v rámci chytré domácnosti či interakce s aplikacemi. Dá se využít například k diktování bodů do oblíbené poznámkové aplikace. Tedy… spíš dal. Pokud onou poznámkovou aplikací není Google Keep, můžete se s podporou postupně rozloučit. Asistent dál nebude umožňovat hlasové zadávání do poznámkových aplikací třetích stran.

“Společnost Google ukončí 20. června 2023 integraci poznámek a seznamů z Asistenta Google pro aplikace, které nejsou součástí Google. To bohužel znamená, že od 20. června již nebude možné používat Asistenta Google k přidávání položek do AnyListu. Se společností Google nadále komunikujeme a doufáme, že v budoucnu budeme moci Asistenta Google na zařízeních se systémem Android opět podporovat, ale v tuto chvíli nemáme co oznámit,” píše na svém blogu jedna ze služeb, jejíž uživatelé tuto možnost využívali.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Pokud tedy Asistenta používáte pro účely diktování bodů do jiné poznámkové aplikace než je Keep, nejspíš vám to bude umožněno jen pár dní. Pak už budete v tomto ohledu “svázáni” do Google ekosystému.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co všechny nyní řešíte přes Asistenta Google?

Zdroj: pharena