Oblíbená značka Aqara uvedla své první chytré stropní světlo

V rámci velké slevové mánie jménem 11.11 (už jste viděli naše tematické Tipy z Číny?) se spousta výrobců pustila nejen do zajímavého dočasného snížení cen, ale také do představovaní úplně nových produktů. Například značka Aqara, která je známá svou smart home elektronikou, ukázala své úplně první chytré stropní LED světlo (ta dřívější se prodávala pod nálepkou Opple). Jeho název je Aqara Intelligent Ceiling Light L1-350, má v průměru 350 milimetrů, hodnoty teploty bílé od 2700K do 6500K, věrnost barev Ra90 a také schopnost domluvit se se systémy HomeKit, Mi Home a samozřejmě Aqara Home.

Díky Zigbee 3.0 konektivitě je možné toto stropní LED světlo zapojit i do širších systémů. Zajímavou funkcí je také možnost snížení jasu na pouhé jedno procento, což se může hodit pro noční svícení. Přesný počet lumenů známý není, ale osazeno by mělo být 48 jednowattových LEDek. Krytí je IP40 a podle zatím známých specifikací je světlo konstruované i pro evropské standardy elektroinstalace. Zatím se ale prodává jen v Číně, konkrétně v přepočtu za velmi sympatických cca 750 Kč. Uvidíme, jestli se tato novinka časem objeví v nabídce čínských obchodů.

Zdroj: homekitnews