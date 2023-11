Apple Watch můžete používat pouze s telefony Apple

Kompatibilita s Androidem by nebyla problém, ale Apple řekl ne

Chce tak ochránit iPhone (a dobrou pověst hodinek, které nejsou levné)

Apple Watch patří mezi nejprodávanější chytré hodinky současnosti a mají podobně výsadní postavení jako iPhone. Tyto dva produkty si spolu báječně rozumí a demonstrují silu ekosystému. Ale neprodal by Apple hodinek ještě více, pokud by nabídl kompatibilitu s Androidem? Apple na možnosti propojení svých hodinek s operačním systémem od společnosti Google pracoval, nakonec ale byl celý projekt ukončen. Jaké byly důvody?

Jedním z hlavních důvodů je fakt, že Apple Watch by ve spolupráci s Android telefony nenabízely kombinaci funkcí, která by omluvila nastavenou cenu. Největší síla hodinek od společnosti Apple je právě v propojení s telefony, kde to dohromady funguje. Hodnota hodinek by jednoduše klesla a to by sekundárně mohlo ovlivnit i prodeje Apple Watch majitelům jablečných telefonů. Apple by musel řešit kompatibilitu s mnoha verzemi Androidu a uživatelských rozhraní, výsledek by přesto nemusel být dokonalý. A na bezchybném uživatelském zážitku jsou produkty Apple postaveny už mnoho let.

Apple Watch demonstrují možnosti ekosystému

Dle agentury Bloomberg strávili vývojáři Apple spoustu času nad propojením hodinek Apple Watch a telefonů s Androidem, těch je na světě přece jenom více než miliarda a to je obrovské číslo. Společnosti Apple by to mohlo pomoci v zemích, kde pozice iPhonu není tak silná. Ukončení projektu mělo navíc proběhnout až v okamžiku, kdy již bylo prakticky hotovo a propojení hodinek Apple Watch a telefonů s Androidem funkční. Nakonec se ale nejvyšší představitelé společnosti Apple rozhodli touto cestou nejít. Ale je to škoda?

Na trhu najdeme řadu výrobců chytrých hodinek a pro zákazníky je to příznivá situace, výrobci k hodinkám přistupují odlišně a není těžké najít produkt, který vám bude vyhovovat. Ale kombinace Apple Watch a telefonu s Androidem mi smysl v současnosti nedává a jsem přesvědčen, že si toho byl vědom i samotný Apple. Na stranu druhou je pravda, že skvěle fungující hodinky by mohly některé uživatele Androidu přimět ke změně názory a přechodu na iOS. Ale pravděpodobně by jich nebyl dostatek…

Muž si objednal čtyři nové iPhony. Místo toho dostal zásilku za miliony čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Koupili byste si Apple Watch, pokud by fungovaly s Androidem?

Zdroj: 9to5google