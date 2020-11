Stahujte Apple TV pro PlayStation 4 a 5. Spousta filmů a seriálů s češtinou

Pokud patříte mezi ty, kdo nevlastní Apple zařízení, ale rádi byste měli přístup k rozsáhlé knihovně zábavy ve službě Apple TV, tak vás tato zpráva potěší. Majitelé herních konzolí PlayStation 4 a 5 mohou odedneška stahovat aplikaci Apple TV. Co všechno v Apple TV najdeme a vyplatí se to?

Do aplikace Apple TV se přestěhoval všechen obsah, který byl dřív dostupný v aplikaci iTunes. Najdete zde tedy mnoho filmů a seriálů, které je možné si půjčit nebo koupit. Zápůjčka filmů v aplikaci Apple TV začíná na 59Kč. To je velmi slušná cena a hodí se obzvlášť teď, kdy vám PlayStation může nahradit zavřená kina. Apple vybudoval během let velmi slušný katalog obsahu včetně velkého množství filmů a seriálů s českými titulky nebo dabingem. Aplikace Apple TV je pro PlayStation ke stažení zdarma, takže můžete prozkoumat jakou má Apple nabídku. Pokud budete na PlayStationu službu chtít využívat, tak je třeba přihlásit se pomocí Apple ID.

Aplikace obsahuje i přístup ke službě Apple TV+, kterou můžete vyzkoušet na 7 dní zdarma. Poté stojí předplatné 139Kč měsíčně. V rámci předplatného získáte přístup k originálním titulům přímo z produkce Applu. Apple také rozdává roční předplatné Apple TV+ s každým novým iPhonem, iPadem nebo Macem. Apple TV nedávno dorazila na televize Sony se systémem Android TV, takže snad nebude dlouho trvat a přijde do Google Play pro všechny zařízení.

Kde nejčastěji sledujete filmy a seriály?

Zdroj: macrumors