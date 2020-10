Aplikace Apple TV byla vždy exkluzivní pouze na Apple zařízení, jako je Apple TV, Macy či iPhony. Po nějaké době se rozšířila také na vybrané chytré televizory, nebo třeba Amazon Fire TV. Nyní ale Apple TV míří do Android TV, což je poměrně překvapivé. Prozatím bude mít exkluzivitu Sony.

Apple TV aplikace míří na Android TV

Jak informuje web gadgets.ndtv.com, řada televizorů Sony X900H dostane aplikaci jako první a to prostřednictvím aktualizace. Následovat pak budou modely z let 2018, 2019 a starší z roku 2020. Dle dostupných informací bude nejprve aplikace dostupná pouze v USA, ovšem má se rozšířit i do dalších zemí. Skrz aplikaci můžeme sledovat platformu Apple TV Plus nebo vyžívat iTunes Store. To, kdy bude aplikace dostupná i na ostatní Android TV televizory, potažmo boxy není v tuto chvíli jasné.

SEE — Official Trailer | Apple TV+

Dle našeho názoru je ale pouze otázka času, kdy se tak stane. Apple měl totiž službu původně výhradně pro svůj hardware, přičemž časem se dostala i na televizory Samsung či LG, Roku nebo Fire TV. Je tedy vidět, že své plány přehodnotil a v podstatě by byl sám proti sobě, kdyby službu nerozšiřoval na další zařízení.

Co máte rádi na Apple TV?