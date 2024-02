Apple nepodporuje RCS dobrovolně! Kdo výrobce donutil?

V listopadu loňského roku Apple všechny překvapil a oznámil, že začne podporovat RCS

V posledních týdnech se ale ukazuje, že jeho rozhodnutí nebylo úplně dobrovolné

Na vině tentokráte nejsou úředníci EU, důvody musíme hledat na východě

Dovolím si tvrdit, že oznámení budoucí podpory RCS v telefonech od společnosti Apple patřilo k největším překvapením loňského roku. Hned od začátku se objevily spekulace, že výrobce k tomuto kroku nepřistupuje kvůli dobru svých zákazníků, ale má jiné důvody.

Apple má své iMessage a na první pohled existovalo minimum důvodů, kvůli kterým by měl podporu RCS zavést. Přesto tak učinil a zpočátku se trochu spekulovalo, jestli tímto krokem nechce vyjít vstříc úředníkům v Evropě, kteří by mu mohli nařídit otevřít iMessage pro ostatní platformy.

Samozřejmě, že to mohlo hrát při rozhodování svou roli. Teď se ale ukazuje, že největší vliv pravděpodobně měly nové regulace v Číně. Zařízení na tamějším trhu budou muset RCS podporovat a Apple tak neměl na výběr. V posledních měsících se mu v Číně nedaří, místní zákazníci se loajálně vrací ke společnosti Huawei, Mate 60 Pro je obrovským úspěchem. Trh v Číně má ale pořád obrovský potenciál a Apple si nemůže dovolit na tomto trhu chybět.

Ať už byly důvody jakékoliv, podporu RCS vnímám jednoznačně pozitivně a nevidím v tomto směru žádná rizika ani nevýhody. Takto zásadní krok by ale teoreticky mohl v dlouhodobém horizontu snížit popularitu dalších aplikací pro komunikaci. Nechci tím říci, že by se blížil konec aplikací Messenger nebo WhatsApp. Drobný odliv uživatelů následovat může, přece jenom uživatelská základna telefonů Apple je obrovská. Otázkou ale zůstává, jestli Apple vůbec nějak bude RCS propagovat.

Klidně se může stát, že Apple sice podporu RCS zavede, stane se tak ale v naprosté tichosti a službu bude používat jen pár (milionů) technicky zdatných uživatelů. Společnost avizovala, že nechce jen umožnit využívání RCS na svých telefonech, ale chce se do vývoje aktivně zapojit. Nebude to jen o tom, že splnila nařízení úředníků z Číny. Evropa donutila Apple používat konektor USB-C, Číně pravděpodobně zajistila podporu RCS. Co změní úředníci příště?

Těšíte se na podporu RCS v telefonech Apple?

Zdroj: 9to5google