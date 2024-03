Koupit Apple MacBook Air M3? Rozhodování je jednoduché!

MacBook Air patří už celou řadu let k nejprodávanějším počítačům na světě

Nabízí atraktivní design, odladěný operační systém a skvělou výdrž na jedno nabití

Apple MacBook Air M3 je přímým nástupcem svých předchůdců, v hlavní roli je procesor

MacBook Air je dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších a nejprodávanějších notebooků na světě. Sám jsem kouzlu tohoto krásného stroje propadl už v roce 2010 a nedivím se, že si celou dobu drží velmi vysokou oblibu. Stávající MacBook Air M2 je super, Apple ale podle očekávání uvedl nový model.

MacBook Air M3 byl představený v naprosté tichosti, Apple jej zkrátka zařadil do své nabídky a prakticky okamžitě si jej můžete koupit. Pokud se těšíte na revoluční změny, budete zklamáni. Vlastně jedinou výraznější novinkou je použití nového procesoru Apple M3, který má o něco vyšší výkon.

Má dnes smysl koupit Apple MacBook Air M3? Odpověď je složitá a jednoduchá současně. Složitá v tom, že jednoznačně odpovědět ano nebo ne, zkrátka není možné. Ale současně je velmi jednoduchá, záleží na tom, jaký notebook v současnosti používáte. Produkty od společnosti Apple je za mě ideální nakupovat hned po uvedení na trh, jejich cena v čase totiž klesá velmi pomalu (vlastně pořádně klesne až po představení nové generace). Pokud máte starší notebook a hledáte posun vpřed, pak Apple MacBook Air M3 můžeme doporučit. Atraktivní design, propracovaný operační systém, skvělá konstrukce, výborná výdrž a dohromady to prostě funguje. MacBook Air vám může dobře sloužit dlouhé roky…

Samozřejmě, není to herní raketa, to ostatně není prakticky žádný stroj od Apple. Pokud hodně pracujete s grafikou, MacBook Pro vám udělá lepší službu. Ale pro dlouhodobé běžné používání je Air super. Kdo by si určitě neměl kupovat Apple MacBook Air M3? Především majitelé předchozího Airu s procesorem Apple M2, rozdíly téměř neexistují, nedává to žádný smysl. Vlastně bych byl opatrný rovněž v okamžiku, kdy doma máte Apple MacBook Air M1. Tady už rozdíl v procesoru je znát, první generace Apple M1 nebyla úplně dokonalá. Ale pořád běží pěkně a já osobně bych upgrade dobře zvážil.

8 GB operační paměti? Příplatek je obří, přesto dává smysl…

Jestli mě na novince něco vyloženě štve? Jasně, základní kapacita operační paměti už dnes není ideální. Ano, přítomnost 8 GB verze (a možnost pořádně si připlatit za dalších 8 GB operační paměti) není překvapení, Apple to takto udělal u modelu MacBook Pro a bylo prakticky jisté, že levnější model nebude v tomto směru výjimkou. Ale pokud jste zvyklí mít v prohlížeči Chrome otevřenou spoustu záložek a do toho dělat pár dalších věcí, 8 GB vám občas nemusí stačit.

Přiznám se, že Apple MacBook Air M3 na mě působí hodně podobně jako Xiaomi 14. Ptáte se proč? Je to bez diskuze skvělý stroj. Ale už předchůdce byl zkrátka až moc dobrý, kromě procesoru nebylo moc co vylepšovat. Podobně jako Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 v Xiaomi 13 funguje skvěle, tak Apple M2 u předchozího Airu fungoval a funguje výborně. Je to problém? Není, zkrátka zde máme novější a o chloupek lepší model, díky kterému navíc spadne cena předchozí generace.

Vyplatí se příplatek za procesor Apple M3 a pár drobných detailů? V redakci jsme se na toto téma neshodli. Já jsem na Apple MacBook Air M3 čekal přibližně půl roku, logicky tedy pořídím právě tuto verzi. Kuba by naopak spíše využil snížené ceny u předchozí generace a sáhl po ní. Vlastně se mu nedivím a musím to říci ještě jednou – Apple MacBook Air M2 je super. Trochu se až divím, že Apple vůbec šel cestou novějšího modelu, klidně mohl rok počkat a příští rok přinést trochu více změn.

Pořídíte si Apple MacBook Air M3?

Zdroj: Apple