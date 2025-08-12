Nečekaný MacBook za rohem! Apple tajně vyvíjí laptop, který bude levnější než iPhone Hlavní stránka Zprávičky Apple chystá MacBook za 599 dolarů, což by v Česku znamenalo cenu kolem 16-20 tisíc korun Notebook dostane 12,9" displej a čip A18 Pro z iPhonu 16 Pro místo klasického M-series procesoru Na Redditu se uživatelé bojí 8 GB RAM a 128GB úložiště, ale i tak o notebook mají enormní zájem Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 12.8.2025 12:00 2 komentáře 2 Apple se chystá rozvířit stojaté vody na trhu notebooků. Podle posledních zpráv z Asie připravuje MacBook s cenou startující na pouhých 599 dolarech, o němž se spekulovalo už pár měsíců zpět. Pokud by se tato cena potvrdila, stál by u nás tento MacBook 16-20 tisíc korun a zřejmě by se prodával jako housky na krámě. Alespoň soudě podle reakcí na Redditu, kde jeden z uživatelů trefně poznamenal: „To je nebezpečně dobrá cena pro mou peněženku.“ Menší displej a čipset z telefonů Chromebooky v ohrožení, školy v pokušení Český paradox: Když M2 stojí stejně Kdo si počká, ten se MacBooku dočká Menší displej a čipset z telefonů Nový levný MacBook má dostat 12,9palcový displej, což je o něco méně než 13,6″ u současného MacBook Air. Vrací se tak k rozměrům, které Apple používal u svého 12″ MacBooku v letech 2015-2017. Pro někoho nostalgická vzpomínka na ultrapřenosný notebook do kabelky, pro jiného zbytečně malý displej na produktivní práci. Největší kontroverzí je ale volba procesoru. Místo tradičních M-series čipů nasadí Apple čip A18 Pro, který pohání iPhone 16 Pro (Max). Diskuze na Redditu rychle eskalovala k nevyhnutelnému tématu – kolik RAM a úložiště Apple do základní konfigurace nacpe. „8 GB RAM a 128 GB místa přichází. Prostě to víte,“ předpovídá jeden z komentujících s hořkou ironií. Jiný optimisticky kontruje, že podpora Apple Intelligence vyžaduje minimálně 16 GB RAM, takže snad tentokrát Apple nebude škudlit. VÝHODNÉ MACBOOKY NA ALZA.CZ Zajímavý postřeh přinesl uživatel, který upozornil na kanibalizaci vlastních produktů: „Bude to kanibalizovat prodeje Airu v každém případě, protože celý low-end segment, který chtěl Mac, má teď ještě levnější možnost.“ Apple si tím možná střílí do vlastní nohy, ale jak dodává jiný komentující – Apple ve své nejlepší formě rád kanibalizuje vlastní produkty jako pojistku proti konkurenci. Chromebooky v ohrožení, školy v pokušení S cenou pod 700 dolary Apple jasně míří na segment, který dosud ovládaly Chromebooky a levné Windows notebooky. Jeden z redditových uživatelů to shrnul jednoduše: „Pokud Apple vypustí tohle za 599 dolarů, nebude žádná válka lol.“ Spekuluje se, že Apple cílí především na školy a studenty. Jenže jak poznamenává jeden skeptik: „Nikdy neporazí cenu školních Chromebooků od Dellu za 158 dolarů. Apple tam nikdy nepůjde.“ A má pravdu – pro hromadné nákupy do škol bude i 599 dolarů moc. Spíš jde o vstupní bránu do ekosystému – začnete s levným MacBookem na střední, pokračujete s Airem na vysoké a skončíte s Pro v první práci. Český paradox: Když M2 stojí stejně Pro české zákazníky vznikne zajímavé dilema. MacBook Air M2 se dá v akcích pořídit pod 21 tisíc korun a nabídne vyšší výkon, kvalitnější konstrukci a plnohodnotné Thunderbolt porty. Jenže pozor – čip M2 je sice výkonnější než A18 Pro v multicore úlohách, ale v single-core výkonu je A18 Pro vlastně rychlejší. Pro běžnou práci, kdy většina aplikací stejně nevyužije všechna jádra, může být levnější model paradoxně svižnější. VÝHODNÉ MACBOOKY NA ALZA.CZ Navíc nový model přijde v barvách jako modrá, růžová a žlutá – to MacBook Air nenabízí. A co víc, bude mít nejnovější hardware, tedy potenciálně delší softwarovou podporu. Představte si, že za 16 tisíc koupíte notebook, který bude dostávat aktualizace ještě v roce 2032. Kdo si počká, ten se MacBooku dočká Podle zdrojů z dodavatelského řetězce má výroba některých komponentů začít už ve třetím čtvrtletí 2025. To znamená, že na Vánoce 2025 nebo začátkem roku 2026 by mohl být levný MacBook realitou. Analytici předpovídají prodeje 5-7 milionů kusů ročně, což by zvýšilo celkové prodeje MacBooků o třetinu. Pokud se ptáte, jestli má smysl čekat – tak to záleží. Potřebujete notebook hned? Kupte M2 Air v akci. Můžete počkat a chcete nejlevnější vstup do světa macOS? Pak si dejte do kalendáře připomínku na podzim 2025, případně začátek roku 2026. Koupili byste si takto levný MacBook? Zdroj: MacRumors, vlastní 