Apple chystá extra levný MacBook! Jeho střeva vás zaskočí

Zatímco nejlevnějším notebookem v nabídce Applu je aktuálně MacBook Air s cenou začínající na 29 990 Kč, do budoucna by mohla jablečná společnost svou nabídku rozšířit ještě o dostupnější model. Renomovaný analytik Ming-Chi Kuo, který má dlouhodobě spolehlivé zdroje přímo z dodavatelského řetězce Applu, přišel s informací, že se v Cupertinu chystá výrazná změna strategie.

Čip z iPhonu jako cesta k nižší ceně

Podle Kua plánuje Apple zahájit výrobu zcela nového modelu MacBooku koncem roku 2025 nebo začátkem roku 2026. Zásadní novinkou má být použití čipu A18 Pro, tedy stejného procesoru, který aktuálně pohání iPhone 16 Pro. Doposud přitom všechny počítače s Apple Silicon používaly výhradně výkonnější čipy řady M.

Tento krok by mohl Applu umožnit výrazně snížit výrobní náklady. Levnější MacBook by měl podle dostupných informací zachovat 13palcovou obrazovku, jakou známe z aktuálního MacBooku Air, což naznačuje, že hlavním rozdílem oproti dražším modelům bude právě použitý procesor.

Notebook by měl přijít v několika barevných variantách včetně stříbrné, modré, růžové a žluté, čímž by se vizuálně odlišil od aktuálních profesionálnějších modelů a přiblížil by se spíše barevnému pojetí základních iPadů nebo novějších iMaců.

Výkon jako M1, ale za nižší cenu

Mnozí by mohli pochybovat, zda čip z mobilního telefonu zvládne plnohodnotný počítačový operační systém. Minimálně dle benchmarků se ale není čeho obávat. Čip A18 Pro dosahuje v testu Geekbench v jednojádrovém výkonu skóre kolem 3500 bodů, což je jen mírně za nejnovějším čipem M4, který pohání současný Mac mini či MacBook Air.

V multijádrovém výkonu je rozdíl výraznější – A18 Pro dosahuje přibližně 8780 bodů oproti 15 000 bodům u M4. To však stále odpovídá zhruba výkonu původního čipu M1 z roku 2020, který i dnes poskytuje dostatečný výkon pro běžné uživatele. Mnoho každodenních úkonů na počítači navíc stále závisí především na výkonu jednoho jádra, kde je rozdíl minimální.

Pro běžné prohlížení internetu, práci s dokumenty, sledování filmů nebo základní úpravy fotografií by měl takový stroj poskytovat naprosto dostatečný výkon. Limity by se projevily až při náročnějším multitaskingu nebo profesionálních aplikacích.

Cílová produkce naznačuje ambiciózní plány

Podle Kua plánuje Apple v roce 2026 vyrobit mezi 5 až 7 miliony kusů tohoto nového levnějšího MacBooku. To představuje významnou část celkové očekávané produkce jablečných notebooků, která by v tom roce měla dosáhnout přibližně 25 milionů kusů.

Takto vysoký objem výroby naznačuje, že Apple cílí na výrazně nižší cenovou hladinu, která by mohla přilákat nové zákazníky. Společnost zřejmě usiluje o návrat k prodejním číslům z období pandemie, kdy poptávka po noteboocích výrazně vzrostla díky práci a studiu z domova.

Pokud by se Applu podařilo stlačit cenu pod hranici 20 tisíc korun, mohl by oslovit mnohem širší okruh zákazníků, včetně studentů a běžných uživatelů, kteří dosud považovali MacBooky za nedostupné.

Zatím nejnižší cenová hranice

Apple dosud nikdy nenabídl MacBook s nižší základní cenou než 999 dolarů (v ČR od necelých 30 tisíc korun), což je částka, za kterou se prodává základní MacBook Air. Výraznější cenový pokles by pro firmu představoval vstup na dosud neprozkoumaný trh.

Konkrétní cena nového modelu zatím zůstává neznámá, ale aby dával v portfoliu Applu smysl, musel by být minimálně o 200-300 dolarů levnější než současný základní MacBook Air. To by v českých podmínkách mohlo znamenat cenu někde mezi 20-25 tisíci korunami.

Jaké další kompromisy by levnější MacBook mohl přinést?

Pokud chce Apple skutečně výrazně snížit cenu nového MacBooku s čipem A18 Pro, pravděpodobně bude muset přistoupit i k dalším kompromisům než jen k použití méně výkonného procesoru. Z pohledu výrobních nákladů se nabízí hned několik oblastí, kde by mohl ušetřit.

Prvním pravděpodobným ústupkem bude nižší kvalita displeje. Zatímco současný MacBook Air využívá Liquid Retina panel s vysokým jasem až 500 nitů a podporou širokého barevného gamutu P3, levnější model by mohl nabídnout základnější IPS panel s nižším jasem kolem 400 nitů a standardním sRGB barevným prostorem. Rozlišení by mohlo zůstat stejné, ale chyběla by technologie True Tone pro automatické přizpůsobení barevné teploty okolnímu prostředí.

Dalším logickým krokem by bylo omezení konektivity. Místo dvou portů Thunderbolt/USB-4 by levnější MacBook mohl nabídnout pouze jeden takový port (stejně jako jej nabízel před lety 12palcový MacBook, jehož výrobu Apple před několika lety ukončil). Apple by také mohl vypustit 3,5mm audio konektor, čímž by snížil náklady a zároveň podpořil prodej svých bezdrátových sluchátek.

Výraznou úsporu by přineslo také použití méně kvalitních reproduktorů a mikrofonů. Zatímco současný MacBook Air nabízí stereo reproduktory s podporou prostorového zvuku a trojici studiových mikrofonů, levnější model by se mohl spokojit s běžnými stereo reproduktory a jedním či dvěma mikrofony bez pokročilých funkcí pro potlačení šumu.

V oblasti úložiště a paměti by Apple mohl jako základ nabídnout jen 8 GB RAM a 128GB SSD, což je v dnešní době už poměrně limitující konfigurace. U současných MacBooků Air začíná nabídka na 16 GB RAM a 256GB SSD. Nižší kapacita by pro běžné uživatele stačila na základní práci, ale náročnější multitasking by byl problematický.

V neposlední řadě by Apple mohl použít méně prémiové materiály. Namísto celokovového těla by mohl zvolit kombinaci hliníku a recyklovaných plastů, podobně jako u základního iPadu. Výsledný produkt by byl lehčí, ale méně odolný a nevypadal by tak luxusně jako dražší modely.

Kanibalizace vlastních prodejů?

Zajímavou otázkou zůstává, jak by nový levnější MacBook zapadl do stávající cenové strategie Applu. V současnosti lze v českých obchodech pořídit starší modely MacBooku Air s čipem M2 v akcích za ceny mezi 22 000 až 24 000 Kč, což je výrazně méně než původní doporučená cena.

Apple by tak mohl čelit riziku kanibalizace vlastních prodejů. Proč by zákazník sáhl po novém modelu s mobilním čipem A18 Pro, když za podobnou cenu může mít plnohodnotný MacBook Air s čipem M2, který nabídne lepší výkon v náročnějších úlohách?

Možným řešením by bylo postupné vyřazení starších modelů z nabídky, což je strategie, kterou Apple již v minulosti několikrát použil. S příchodem nového levného MacBooku by mohl ukončit produkci starších modelů, což vlastně udělal, ale spoustě prodejců se na skladě válí nejen M2 modely, ale dokonce i starší M1. Takový MacBook koupíte v Česku aktuálně už pod 16 tisíc.

Jiným řešením by bylo jasné odlišení cílových skupin. Zatímco MacBooky Air by zůstaly zaměřené na produktivnější uživatele, studenty a profesionály, nový levnější model by mohl cílit primárně na domácí uživatele, kteří používají notebook především ke konzumaci obsahu, prohlížení webu a základní práci s dokumenty, čemuž by musela odpovídat i snížená váha a celkové rozměry.

Apple by také mohl přijít s výrazným marketingovým označením, které by nový produkt odlišilo od řady MacBook Air. Spekulovat můžeme o návratu označení „MacBook“ bez dalších přídomků, které Apple naposledy použil u 12″ modelu vyráběného mezi lety 2015 a 2019, nebo dokonce o zcela novém názvu, který by zdůrazňoval odlišný charakter produktu.

Ať už se Apple rozhodne pro jakoukoliv strategii, vstup do nižší cenové kategorie by mohl výrazně rozšířit jeho zákaznickou základnu a posílit pozici macOS oproti Windows. Zároveň by to byl další krok k sjednocení hardwarového portfolia Applu, kde by čipy řady A poháněly základní modely zařízení napříč kategoriemi od iPhonů přes iPady až po MacBooky.

Koupili byste si MacBook, kdyby stál okolo 20 tisíc korun?

Zdroj: Ming-Chi Kuo (X)