Apple iPhone s větším displejem? V roce 2024 vyroste!

Telefony od společnosti Apple budou v roce 2024 opět těmi nejprodávanějšími

iPhone s větším displejem se konečně stane realitou, vyrostou obě varianty

Výrobce inovace dávkuje postupně, změna v oblasti displeje dává v roce 2024 smysl

Zjednodušeně by se dalo říct, že ať Apple představí cokoliv, bude to úspěšné a bude se to prodávat. Minimálně ve světě mobilních telefonů to pravda je, ty od Applu jsou pravidelně těmi nejoblíbenějšími na celém světě, přestože jejich cena není zrovna nízká.

Ale úspěch se nerodí vždycky snadno, Apple potřebuje každý rok ideálně hned několik novinek, aby dal svým fanouškům dostatek důvodů pro přechod na nejnovější model. Letos se to podařilo, titanová konstrukce v kombinaci s USB-C je fajn. Příští rok by to mohlo být ještě lepší, Apple iPhone s větším displejem může být trumf!

Apple iPhone 16 Pro by mohl mít displej s úhlopříčkou 6,3 palce, zatímco displej u většího bratříčka iPhone 16 Pro Max vyroste na 6,9 palce. Proti stávajícím modelům se úhlopříčka zvětší v obou případech o 0,2 palce a ačkoliv se to nezdá mnoho, není to malý rozdíl. Moje zkušenost je, že mezi telefonem s displejem 6,1 palce a 6,3 palce je obrovský rozdíl. Ale samozřejmě chápu, že část zákazníků může toto vnímat jako změnu k horšímu, iPhone 15 Pro je jedním z posledních špičkových a stále relativně kompaktních telefonů. Větší displej by ale mohl prospět také většímu modelu, určitě postrádám větší výběr špičkových telefonů s obřím displejem. Každý milimetr navíc se může hodit, navíc bude uvnitř takového telefonu více místa na pořádnou baterii.

Pokud se zvěsti potvrdí, budu nadšený! Nikdy jsem nebyl fanouškem iOS, ale displej s úhlopříčkou přibližně 6,3 palce považuji za naprosto ideální. Poskytuje dostatek prostoru pro všechna data, není malý. Přitom je ale pořád ještě možné jej používat pohodlně jednou rukou, je možné dosáhnout k horní části obrazovky.

Neříkám, že bych si okamžitě běžel do obchodu pro Apple iPhone 16 Pro. Ale myslím si, že Apple by s touto změnou rozhodně zabodoval. Na složitější inovace by navíc získal další rok času, blíží se totiž doba, kdy bude muset schovat Face ID a přední fotoaparát přímo do displeje, jako to zatím nabízí především Nubia. Apple může inovace dávkovat postupně, nepochybuji o tom, že letošní iPhone 15 Pro by mohl být výrazně lepším mobilním telefonem. Apple nemusí nikam spěchat…

Koupili byste si Apple iPhone s větším displejem?

Zdroj: Gizmochina