Nejprodávanější telefony současnosti? Nováček v žebříčku!

Nejprodávanější telefony ve třetím čtvrtletí jsou od společností Apple a Samsung

Žebříček proti minulosti nedoznal velkých změn, ale přivítali jsme jednoho nováčka

Podle očekávání se ještě neprosadili nejnovější telefony od Apple, jejich čas přijde

Na trhu najdeme desítky výrobců mobilních telefonů, těch skutečně velkých a úspěšných je ale podstatně méně. První trojice ve složení Samsung, Apple a Xiaomi své pozice drží pevně a není pravděpodobné, že by v roce 2024 jejich nadvládu někdo dokázal ohrozit.

Desítka nejprodávanějších telefonů za třetí čtvrtletí letošního roku má nepřekvapivé složení, nadále dominují telefony od společnosti Apple, které jsou doplněny několika telefony od společnosti Samsung. V minulém žebříčku se žádný jiný výrobce neobjevil, tentokráte najdeme v první desítce nováčka!

Nováčkem v žebříčku je Redmi 12C, které obsadilo devátou pozici. Není to ale velké překvapení, už v minulém čtvrtletí tento telefon skončil na jedenáctém místě a první desítka mu utekla jen těsně. Z první desítky se naopak musel pakovat Samsung Galaxy S23 Ultra a není to pro mě úplně překvapení, v portfoliu Samsungu se stále více prosazují skládací telefony a je možné, že klasické vlajkové lodě lehce ustoupí do pozadí. Navíc se už rychle blíží představení nové řady Galaxy S24!

Nejprodávanější telefony? Ty s jablíčkem…

Na prvních pěti pozicích k žádným změnám nedošlo, telefony na šesté a sedmém místě si pouze prohodily pozice. Už v příštím čtvrtletí by se měla naplno projevit síla novinek od společnosti Apple, v rámci třetího čtvrtletí se prodávaly jen několik týdnů a do žebříčku ještě nepronikly. Už v příštím žebříčku se ale určitě objeví v první desítce a jsem zvědav, které pozice jim budou patři. Apple iPhone 15 Pro se výrobci povedl, na stranu druhou ale telefony neuspěly v Číně, která je jedním z klíčových trhů.

V té souvislosti si dovolím malou poznámku – nikdy nepochopím prodeje telefonů Apple ve třetím čtvrtletí, kdy je na obzoru nová generace s lepšími funkcemi za stejnou cenu. Nákup iPhonů mi dává největší smysl bezprostředně po oficiálním představení, většina lidí ale toto evidentně neřeší a nad zkrátka nákupem nepřemýšlí. Prostě si jdou pro aktuální iPhone a že bude za měsíc nový je netrápí…

Na jakou pozici to dotáhne Galaxy S24?

Zdroj: counterpointresearch