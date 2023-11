Apple u současných telefonů sází na Dynamic Island, ale nebude tomu tak věčně

Dříve nebo později Apple nabídne iPhone s fotoaparátem pod displejem

Ještě předtím se objeví model s průstřelem v displeji, takový teď Apple testuje

Dynamic Island patří k nejvýraznějším designovým prvkům současných iPhonů od společnosti Apple, možná ale zmizí už v příštím roce. Apple už testuje prototyp iPhonu 16 Pro, u kterého je použitý průstřel. Podle jiných zdrojů si ale na toto řešení počkáme o rok déle, až do roku 2025…

Roadmapa od Rosse Younga z Display Supply Chain Consultants přehledně zobrazuje výhled na příští roky a nás možná nejvíce zajímá rok 2027, právě v tomto roce by měl Apple umístit selfie fotoaparát a kompletní technologii Face ID přímo do displeje, zmizí tedy nejenom dnešní Dynamic Island, ale také průstřel v displeji respektive jakékoliv další prvky, které by displej narušovaly. Fotoaparáty v displeji jsou budoucnost, zatím se ale moc nechytily.

Ale zpátky k průstřelu v displeji u iPhonu pro příští rok – Apple údajně prototyp tohoto ražení testuje, to ale nemusí znamenat, že se takto koncipovaný iPhone 16 Pro nakonec na trhu objeví.

Můžeme si ale být jistí, že Apple k této změně svolí až v okamžiku, kdy si bude tímto řečení stoprocentně jistý. Spolehlivé a bezpečné Face ID v kombinaci s kvalitním předním fotoaparátem patří k důležitým vlastnostem telefonů od Apple a výrobce nebude chtít riskovat jen kvůli designu, současný iPhone 15 Pro je stylový přístroj, přestože má Dynamic Island.

Průstřel, výřez, nebo Dynamic Island?

Zdroj: gizmochina