Apple letos vylepší fotoaparát. Schválně jen trochu!

Fotoaparáty v telefonech Apple iPhone jsou skvělé mnoho let

Každý rok nabízí nový iPhone lepší fotoaparát než jeho předchůdce

Výrobce ale inovace dávkuje postupně, pro výraznější změny nemá důvod

Telefony od společnosti Apple fotí výborně a dokáží pořizovat skvělá videa. Navíc si vůbec nemusíte hrát s nastavením, telefon zkrátka vezmete a fotíte. Kvalitní fotoaparát je jednou z nejdůležitějších vlastností jablečných přístrojů a můžeme předpokládat, že ani letošní generace na tom nebude jinak.

Vlajkový Apple iPhone 16 Pro Max by měl letos mít výrazně lepší fotoaparát, vývojáři totiž vsadí na větší senzor. Jak většina z vás jistě ví, fyzika se nedá úplně ošidit. Větší senzor znamená více světla, výsledkem jsou kvalitnější fotografie. Proč tedy nejsem spokojený?

Podle úniků Apple vsadí na senzor Sony IMX903, který nabídne o 12 procent větší plochu nabízely poslední dvě generace. Posun kupředu je příjemný a jsem si jistý, že Apple dokáže z tohoto senzoru dostat naprosté maximum. Sluší se ale dodat, že se výrobce v tomto směru drží trošku zpátky, konkurence se už nebojí nasazovat 1palcové senzory, které nabízí ještě větší plochu a odpovídající množství světla.

Ale společnost z Cupertina chápu. Apple se v roce 2023 stal největším výrobcem mobilních telefonů na světě a inovace zkrátka dávkuje postupně. Každý rok potřebuje dát stovkám milionů zákazníků dostatečný důvod pro upgrade na novou verzi. Pokud by v letošním roce představil nekompromisní iPhone 16 Pro s 1palcovým senzorem Sony LYT-900 a selfie kamerou umístěnou přímo v displeji včetně technologie FaceID, kdo by kupoval iPhone 17 Pro příští rok? Spousta lidí samozřejmě ano, ale mnoho potenciálních zákazníků by interval pro výměnu mobilních telefonů jednoduše prodloužilo. Přechod na větší senzor v letošním roce je logickým krokem a uvidíme, jaké další lákadla si výrobce pro své zákazníky připraví…

Jaký senzor bude mít Apple iPhone 16 Pro Max?

Zdroj: macrumours