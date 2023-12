Nabídne Apple starší iPhony s USB typu C? Možná bude muset!

Konektor USB typu C patří k největším inovací v portfoliu Apple

Letošní generace iPhonů je první, která na konektor spoléhá

Existuje šance, že Apple uvede se stejným konektorem starší modely

Apple se několik let úspěšně bránil použití konektoru USB typu C u svých mobilních telefonů, nakonec ale kapituloval a letošní novinky už na trh přišly s tímto konektorem. Na první pohled by se zdálo, že tím je telenovela kolem konektorů u konce…

Situace je ale komplikovanější díky obřímu trhu v Indii. Apple zde má nezanedbatelný podíl, většinou se ale na tomto trhu prodávají starší modely, nejnovější generace je cenově nedostupná. Indie ale od roku 2025 požaduje USB typu C u všech telefonů, které jsou v prodeji, bez ohledu na datum představení!

A to je pro Apple poměrně citelný problém, starší generace iPhonů samozřejmě USB typu C nemají, výrobce je ale v Indii prodává a nadále je samozřejmě prodávat chce. Ale měnit konektory u starších modelů by stálo spoustu peněz, nemluvě o technologických problémech, které jsou s tímto spojené. Dá se předpokládat, že Apple se bude snažit bránit co možná nejdále, klidně několik let. Pravidlo má začít platit v červnu 2025 a zdálo by se, že Apple má dost času. Ale protože se v Indii hodně prodávají i starší modely, můžeme předpokládat, že například loňské iPhony budou v roce 2025 v Indii pořád dostupné…

Apple se samozřejmě nevzdá bez boje, navíc má v rukou nejeden trumf. V posledních měsících Apple v Indii hodně investoval, některé novinky se vyrábí právě v této zemi. A určitě není v zájmu Indie, aby si výrobce hledal pro svou továrnu jinou lokalitu. Přesun továrny není levná věc a Apple samozřejmě o tento obrovský trh nechce přijít, osobně tedy předpokládám, že Apple se s tamějšími úředníky nakonec domluví. Na stranu druhou ale dodám, že třeba iPhone 13 Mini s konektorem USB typu C by se mi líbil, ne že ne…

Ustoupí Apple nebo úředníci v Indii?

