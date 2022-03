A tento iPhone byste brali? Má USB-C, jack a dvojitou výdrž

Apple iPhone 13 Pro Max Ultra. Že takový telefon na trhu není? Oficiálně skutečně ne, ale říká se tak výtvoru jednoho technického nadšence, který vzal svůj iPhone 13 Pro Max a několika úpravami z něho udělal… no… o dost kreativnější a zajímavější zařízení. Vzal to úplně od základů, takže v prvé řadě předělal základovou desku, dodal teplovodivou pastu a přimontoval také dva aktivní větráčky.

Modified iPhone 13 Pro Max Ultra, added USB-C + 3.5mm interface, built-in dual cooling fans, doubled the battery life, and increased Antutu running points by 150,000. pic.twitter.com/PBw1JD4Ayc — DuanRui (@duanrui1205) March 24, 2022

Následně přidal i větší baterii a díky vylepšenému chlazení dokonce dosáhl vyššího výsledku v benchmakru AnTuTu. U vyššího výkonu ale úpravy neskončily. Technicky velmi zručný Yang Changshun do telefonu rovněž vpravil jack konektor a také USB-C zdířku, které se vlastně do budoucna iPhony ani nevyhnou. Veškeré postupy byly zachyceny na videu.

Úpravy připomínají jedny starší hrátky s iPhonem od jiného autora, kde hrál hlavní roli také nabíjecí konektor. Tehdy skončil experiment aukcí, ve které nejvyšší nabídka přesáhla 80 tisíc dolarů (cca 1,8 milionu Kč). I v tomto případě by mohl unikátní “Apple iPhone 13 Pro Max Ultra” nakonec zamířit do dražby. Uvidíme. Pro některé fanoušky Android mobilů by možná byl takto modifikovaný iPhone lákavějším zbožím než originál.

Brali byste takový iPhone?

Zdroj: MSP