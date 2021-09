Do tří let všichni USB-C. EU finálně žádá jednotný konektor

Už nějakou dobu se o tom diskutovalo a teď se to pomalu stává skutečností. Evropská komise připravila nová pravidla, podle kterých by měly mít všechny v EU prodávané elektronické přístroje jednotný konektor pro nabíjení či komunikaci. Konkrétně moderní USB-C, kterým je například již nyní vybavena drtivá většina Android mobilů. Největší problém má s touto iniciativou pochopitelně společnost Apple, která doposud spoléhá na svůj Lightning.

Zavedení jednotného typu kabelů a nabíječek by mělo podle komise přispět ke zpřehlednění trhu a současně k lepší ochraně životního prostředí. V rámci připravované legislativy se také počítá s tím, že by výrobci elektroniky povinně vynechávali v balení nabíjecí adaptéry. Ty bude možné prodávat pouze samostatně. Řeč je přitom nejen o mobilních telefonech, ale také tabletech či sluchátkách. Pokud budou nová pravidla schválena v předpokládaných termínech, měla by pro výrobce platit od začátku roku 2024. Na přípravu tak Apple a spol. mají cca dva a půl roku.

Jak se stavíte k současnému systému konektorů?

Zdroj: Reuters