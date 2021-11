Nejen pro jablíčkáře: Chcete úplně první iPhone s USB-C?

Jak už jste pravděpodobně zaznamenali, Evropská unie hodlá celkem brzy přikázat všem výrobcům elektroniky, aby své produkty vybavovaly jednotným komunikačním a nabíjecím konektorem USB-C. A ano, týkat by se to mělo mimo jiné také amerického Applu, který k těmto účelům doposud využíval výhradně své vlastní rozhraní Lightning. Finálnímu zavedení bude jistě předcházet ještě několik hádek a tahanic, ale, věřte nebo ne, už nyní si můžete koupit (pravděpodobně) první iPhone s USB-C.

Stvořitelem unikátního iPhone X 64GB je švýcarský student Ken Pillonel, který se výměnu konektoru rozhodl vzít do vlastních rukou. Povedlo se mu to a své dílo následně umístil do aukce na eBay, kde v době psaní této zprávičky (více než týden týden do konce dražby) svítí aktuální cena 4 950 dolarů, tedy asi 110 tisíc korun. Součástí obchodu je údajně i třicetiminutový hovor s konstruktérem tohoto mobilu. Jde pochopitelně hlavně o sběratelský kousek, což dokonce podmiňuje i samotný prodejce.

How the World’s First USB-C iPhone was born

Mezi podmínky pro přihazující napsal, že telefon se nesmí vracet do továrního nastavení či aktualizovat, nesmí se používat jako denní telefon pro běžnou potřebu a nový majitel jej nesmí rozebírat. K inzerátu šikovný student připojil i video, ve kterém celý proces výměny konektorů Lighning a USB-C provedl. Je to jistě zajímavá podívaná pro fanoušky technologií. Věříme, že tento iPhone s USB-C by mohl také zajímat nejen hardcore jablíčkáře, ale jakékoli zájemce o moderní techniku. Ken Pillonel už se prý pouští do stejných úprav u AirPodů.

Na jakou sumu se podle vás aukce vyšplhá?

Zdroj: eBay přes GSMArena