Apple uvolnil iOS 17.3. Tuhle novinku jste určitě neznali!

Apple v předchozích hodinách uvolnil operační systém iOS 17.3

Přináší očekávané zvýšení bezpečnosti, ovládnout ukradený telefon bude těžší

Vývojáři navíc přidali novou sadu tapet, iOS je teď ještě korektnější než v minulosti

Jestli se mi něco líbí na produktech od společnosti Apple (kromě designu), pak je to rychlost uvolňování nových aktualizací. V jeden okamžik je nejnovější verze iOS dostupná pro všechny podporované telefony, uživatelé ji rovnou mohou stáhnout a nainstalovat. Je to skoro až nuda…

Hlavní novinkou v iOS 17.3 je vylepšená ochrana telefonu, typicky při krádeži. Dříve při spoustě činností stačilo znát zamykací kód telefonu (který mohl zloděj jednoduše zjistit, pokud se kolem vás nějakou dobu pohyboval), nově budou telefony častěji požadovat biometrické ověření.

Není to ale jediná novinka v iOS 17.3. Telefony od společnosti Apple jsou nyní ještě korektnější, těšit se můžete na novou sadu tapet Unity, které byly vytvořeny na počest černošské kultury. Nic proti ní, ale vůbec by mi nevadilo, kdyby se Apple trochu v tomto směru krotil. Už dlouhou dobu se v telefonech nachází tapety v barvách duhové vlajky na podporu LGBTQ+ komunity, teď to výrobce „vylepšil“ sadou tapet Unity.

Budu možná zpátečnický, ale na podobný obsah jsem docela citlivý a je mi jedno, jestli se bavíme o mobilních telefonech nebo jakékoliv jiné oblasti života. Troufnu si říci, že přehnané tlačení podobných názorů a postojů bude mít nakonec přesně opačný přínos a lidé budou na zmíněné menšiny více alergičtí. Na stranu druhou chápu, že v USA je zkrátka nálada jiná a výrobce pravděpodobně nemá moc na výběr.

Líbí se vám tapety Unity v iOS 17.3?

Zdroj: Apple