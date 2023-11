Apple se dosud bránil povolení alternativních obchodů v iOS

Regulace ze strany Evropské unie mu ale nedává moc na výběr

Otázkou zůstává, jestli zákazníci o toto řešení vůbec stojí

Ekosystém společnosti Apple je velmi komplexní, jednotlivé funkce jsou navzájem krásně propojené a dohromady to funguje. Část kódu v iOS 17.2 ale ukazuje, že v budoucnosti se může situace změnit. Ale nemusíte se bát, nikdo vás k ničemu nebude nutit. Změnu nechce ani Apple, díky Bruselu ale nemá na výběr.

O co jde? Část kódu v iOS 17.2 odkazuje na oprávnění, které aplikacím umožní instalovat další aplikace. To zní komplikovaně, pojďme to napsat jinak – díky tomuto oprávnění mohou vzniknout alternativní obchody v rámci iOS. A to je velká věc, které se Apple dlouhé roky snažil zabránit. Ale díky nařízení Digital Markets Act (DMA) teď už nebude mít moc na výběr.

Není těžké najít důvody, kvůli kterým se Apple dlouhodobě tomuto směru brání. První (a veřejně komunikovaným) je obava o bezpečnost uživatelů, aplikace nainstalované ručně neprochází žádnou kontrolou a mohou negativně ovlivnit nejenom chod telefonu, ale také bezpečnost majitele. Proti tomuto argumentu nejde nic moc namítat… Kdo chce svobodu, zvolí jednoduše Android.

O co jde? Nebudete překvapeni, jde o peníze

Druhým důvodem (ten Apple z logických důvodů nekomunikuje) je samozřejmě provize, kterou musí vývojáři platit společnosti Apple za nákupy, které uživatelé v oficiálním obchodu provedou. Ta není malá, pohybuje se na hranici 30 procent. Sám sebe neřadím k fanouškům společnosti Apple, přesto se mi tato nařízení nelíbí. Ani recenze iPhone 15 Pro Max od kolegy Jakuba nenaznačila, že by mu alternativní obchody chyběly.

Apple si svůj ekosystém kolem iOS vybudoval od nuly na zelené louce a myslím si, že by měl sám rozhodovat o směru, kterým se vydá. Snaha otevřít iOS se může jevit jako chvályhodná, ale nejsem jejím fanouškem. Navíc si myslím, že reálný dopad alternativních obchodů nakonec stejně nebude velký, oficiální řešení přímo od výrobce zůstane preferovanou volbou pro drtivou většinu uživatelů. Ostatně pamatujete si na povinné nabízení alternativních vyhledávačů? Nevím jak vy, ale já stejně zůstal věrný společnosti Google…

5 nejlepších chytrých lahví, které pohlídají váš přísun tekutin čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Jsou alternativní obchody pro iOS tou správnou cestou?

Zdroj: phonearena