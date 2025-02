Apple stojí před rozhodnutím: zradit uživatele, nebo poslat do háje britský parlament?

Reklama

O světě Apple píšeme spíše výjimečně, toto téma se ale dotýká všech. Apple totiž dostal podle vyjádření The Verge příkaz od britské vlády, aby vytvořil zadní vrátka do iCloudu. Britové požadují přístup nikoliv jen ke konkrétním účtům, ale k celému iCloudu.

iCloud bez šifrování?

To by znamenalo, že by mohli zobrazit zálohovaná data nejen britských občanů, ale uživatelů z celého světa. Šifrování end-to-end, které Apple v roce 2022 zavedl, by se tak najednou stalo prázdným pojmem. Britská vláda zatím nedokázala odpovědět na otázku, proč by měla mít přístup k datům občanů jiných států.

Apple má vlastně jedinou možnost, jak požadavku dostát s aspoň trochou cti: veřejně říct, že šifrování v iCloudu se ruší. A nebo odejít z britského trhu. Vzhledem k tomu, že po BREXITu je Velká Británie mnohem slabší, než dokud byla členem EU, by mohla taková hrozba zabrat. Představte si nejbližší volby, kde by hlavním tématem bylo: to jsou ti, kdo vám sebrali iPhony…!

Dlužno říct, že požadavek britské vlády vypadá spíše jako psaný některou ze zemí, kde jsou lidská práva a svoboda jen prázdnými pojmy. Perličkou může být, že Apple by nesměl uživatele varovat, že k jeho datům má někdo přístup. Navenek by tak měl podle představy Britů dělat, že jsou data v iCloudu zabezpečená, ale ve skutečnosti by k nim měla vláda přístup.

Věříte, že šifrovaná data v cloudu jsou bezpečná?

Zdroj: The Verge